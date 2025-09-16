Audi SQ5 inicia pré-venda com 367 cv por R$ 624.990

A Audi está com tudo para 2025! Recentemente, a marca confirmou o início da pré-venda dos seus novos modelos esportivos, o SQ5 e o SQ5 Sportback. Esses SUVs vão se juntar à oferta já existente do SQ5 convencional, que deve chegar com tudo até o começo de outubro.

As entregas prometem iniciar em outubro, com preços a partir de R$ 624.990 para o SQ5 tradicional e R$ 639.990 para o SQ5 Sportback. Um toque especial: as Rodas Audi Sport no design de raios na cor neodymium, de 21”, estarão disponíveis sem custo adicional. E, para deixar o interior ainda mais atraente, a opção de cor vermelha também estará presente.

Potência e Performance

Debruçando um pouco sobre o desempenho, o SQ5 vem equipado com um motor 3.0 TFSI V6 que entrega impressionantes 367 cv e 55 kgfm de torque. Isso tudo combinado com um câmbio S tronic de 7 marchas e a tração integral quattro, faz com que esse SUV acelere de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Quem curte uma velocidade maior, fica feliz em saber que a máxima é de 250 km/h.

Em termos de dimensões, ele se mantém bem próximo do Q5 convencional. Com 4,71 m de comprimento, 2,15 m de largura e 1,65 m de altura, ele continua a ser robusto. O porta-malas tem capacidade para até 475 litros, e o tanque de combustível é de 65 litros. E, para quem se preocupa com o peso, o total é de 2.065 kg.

Conforto e Tecnologia

No quesito conforto, o SQ5 é de encher os olhos — e os sentidos! Vem com ar-condicionado automático de três zonas, bancos esportivos em couro perfurado, que ainda têm função de ventilação, aquecimento e até massagem. E, para quem gosta de luz ambiente, são 30 opções de cores para você deixar o clima do carro mais agradável.

Tecnologicamente, o SQ5 brilha com seu painel digital Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9”, além de uma central multimídia generosa de 14,5” e um display adicional para o passageiro, de 10,9”. E a experiência sonora? É garantida pelo sistema de som da Bang & Olufsen com 685 W. E se você é do tipo que vive com o celular à mão, o carregador wireless de 15W é uma mão na roda.

Segurança Primeiro

A segurança também não é deixada de lado. O SQ5 conta com nove airbags, faróis Full LED Matrix com animações, lanternas traseiras OLED que podem ser configuradas e assistentes de mudança de faixa e de tráfego cruzado, tanto dianteiro quanto traseiro. A frenagem de emergência com Audi Pre Sense é um detalhe que faz a diferença no dia a dia, assim como o detector de sonolência e o Park Assist Plus, perfeito para aqueles momentos mais apertados em vagas.

Estilo e Personalização

As opções de cores externas incluem desde o Branco Arkona, que é mais neutro, até o vibrante Vermelho Gradina. Para o interior, a escolha é entre revestimentos em preto ou vermelho, permitindo um toque pessoal para quem busca estilo.

Serão alguns modelos realmente interessantes para quem ama SUVs esportivos!