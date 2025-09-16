Mundo Automotivo

Audi SQ5 inicia pré-venda com 367 cv por R$ 624.990

Autor Rodrigo Campos
Novo Audi SQ5 entra em pré-venda com 367 cv a partir de R$ 624.990
Novo Audi SQ5 entra em pré-venda com 367 cv a partir de R$ 624.990

A Audi está com tudo para 2025! Recentemente, a marca confirmou o início da pré-venda dos seus novos modelos esportivos, o SQ5 e o SQ5 Sportback. Esses SUVs vão se juntar à oferta já existente do SQ5 convencional, que deve chegar com tudo até o começo de outubro.

As entregas prometem iniciar em outubro, com preços a partir de R$ 624.990 para o SQ5 tradicional e R$ 639.990 para o SQ5 Sportback. Um toque especial: as Rodas Audi Sport no design de raios na cor neodymium, de 21”, estarão disponíveis sem custo adicional. E, para deixar o interior ainda mais atraente, a opção de cor vermelha também estará presente.

Potência e Performance

Debruçando um pouco sobre o desempenho, o SQ5 vem equipado com um motor 3.0 TFSI V6 que entrega impressionantes 367 cv e 55 kgfm de torque. Isso tudo combinado com um câmbio S tronic de 7 marchas e a tração integral quattro, faz com que esse SUV acelere de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Quem curte uma velocidade maior, fica feliz em saber que a máxima é de 250 km/h.

Em termos de dimensões, ele se mantém bem próximo do Q5 convencional. Com 4,71 m de comprimento, 2,15 m de largura e 1,65 m de altura, ele continua a ser robusto. O porta-malas tem capacidade para até 475 litros, e o tanque de combustível é de 65 litros. E, para quem se preocupa com o peso, o total é de 2.065 kg.

Conforto e Tecnologia

No quesito conforto, o SQ5 é de encher os olhos — e os sentidos! Vem com ar-condicionado automático de três zonas, bancos esportivos em couro perfurado, que ainda têm função de ventilação, aquecimento e até massagem. E, para quem gosta de luz ambiente, são 30 opções de cores para você deixar o clima do carro mais agradável.

Tecnologicamente, o SQ5 brilha com seu painel digital Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9”, além de uma central multimídia generosa de 14,5” e um display adicional para o passageiro, de 10,9”. E a experiência sonora? É garantida pelo sistema de som da Bang & Olufsen com 685 W. E se você é do tipo que vive com o celular à mão, o carregador wireless de 15W é uma mão na roda.

Segurança Primeiro

A segurança também não é deixada de lado. O SQ5 conta com nove airbags, faróis Full LED Matrix com animações, lanternas traseiras OLED que podem ser configuradas e assistentes de mudança de faixa e de tráfego cruzado, tanto dianteiro quanto traseiro. A frenagem de emergência com Audi Pre Sense é um detalhe que faz a diferença no dia a dia, assim como o detector de sonolência e o Park Assist Plus, perfeito para aqueles momentos mais apertados em vagas.

Estilo e Personalização

As opções de cores externas incluem desde o Branco Arkona, que é mais neutro, até o vibrante Vermelho Gradina. Para o interior, a escolha é entre revestimentos em preto ou vermelho, permitindo um toque pessoal para quem busca estilo.

Serão alguns modelos realmente interessantes para quem ama SUVs esportivos!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor