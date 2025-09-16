Record altera programação de domingo com futebol e A Fazenda 17

A partir da próxima semana, um novo formato da programação dominical da Record será apresentado, devido à estreia da 17ª temporada do reality show “A Fazenda”. A grade foi ajustada para garantir que o Campeonato Brasileiro 2025 seja exibido logo após o “Domingo Espetacular” e antes da atração comandada por Adriane Galisteu.

No domingo, 21 de setembro, a partida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino será o destaque dos esportes, com o pré-jogo “Aquecimento Futebol” começando às 20h. A partida em si está marcada para as 20h30, e logo após, às 22h30, acontece a tão esperada estreia de “A Fazenda 17”. O programa de esportes da emissora, intitulado “Esporte Record”, encerrará a noite às 23h15.

A programação do domingo (21/09) na Record será a seguinte:

– 12h15 – Todo Mundo Odeia o Chris

– 14h00 – Game dos 100 – Final

– 15h30 – Acerte ou Caia!

– 18h00 – Domingo Espetacular

– 20h00 – Aquecimento Futebol

– 20h30 – Campeonato Brasileiro 2025 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino

– 22h30 – A Fazenda 17

– 23h15 – Esporte Record

Entre as atrações em destaque, a final do “Game dos 100” será um ponto alto, com 100 participantes — incluindo famosos e anônimos — disputando em provas que exigem lógica, estratégia e resistência. O vencedor levará um prêmio de R$ 300 mil.

Outro destaque é o game show “Acerte ou Caia!”, que contará com 11 celebridades respondendo a perguntas, com um prêmio que também pode chegar a R$ 300 mil.

O “Domingo Espetacular” continuará sua tradição como uma revista eletrônica, apresentando reportagens investigativas, matérias exclusivas e quadros variados sobre comportamento, gastronomia e celebridades.

A partida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino será narrada por Cléber Machado e promete trazer muita emoção aos fãs do futebol. Já “A Fazenda 17” reunirá 26 participantes, que enfrentarão novas dinâmicas, com promessas de conflitos, alianças e momentos divertidos, tudo isso em horário nobre.

Este novo formato visam não apenas entretenimento, mas também aumentar a audiência das atrações, aproveitando o lançamento de um dos reality shows mais aguardados do Brasil.