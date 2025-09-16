PM de MS investe R$ 3,9 milhões em ração para cavalos

O governo de Mato Grosso do Sul confirmou um investimento de R$ 3,9 milhões para adquirir cerca de 704.460 quilos de ração e 416.100 quilos de feno de alfafa. Esses insumos serão utilizados para alimentar os cavalos da Polícia Militar do estado, que desempenham um papel importante nas atividades de segurança pública. A empresa vencedora do processo licitatório foi a Purivampo Comércio e Serviços Importação e Exportação, conforme anunciado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira.

Em outra frente, o Tribunal de Contas do Estado está revisando uma decisão que suspendeu um contrato de R$ 2,7 milhões da Prefeitura de Costa Rica. O contrato era destinado à compra de um software de gestão para o sistema de saneamento básico local. A suspensão impediu que a empresa J-Tech Soluções em Informática Ltda. fosse paga. O prefeito Cleverson Alves dos Santos, conhecido como Delegado Cleverson, recorreu dessa decisão para que a situação fosse reavaliada. O Tribunal agora definirá um novo relator para o caso por meio de sorteio, garantindo que a análise seja feita de forma imparcial, já que o conselheiro que tomou a decisão anterior e o próprio presidente do Tribunal não poderão participar dessa nova deliberação.

Em um evento recente, a primeira etapa da reforma do pronto-socorro da Santa Casa foi inaugurada, trazendo um clima de celebração. Profissionais como azulejistas, pedreiros, pintores e arquitetos foram homenageados pelo trabalho na obra, que envolveu aproximadamente 50 pessoas. O momento foi marcado por aplausos e reconhecimento do esforço coletivo.

O deputado federal Marcos Pollon, do PL, questionou os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e José Múcio Monteiro Filho (Defesa) sobre declarações que teriam apoiado o desenvolvimento de armas nucleares no país. No entanto, a afirmação do ministro Silveira sobre energia nuclear foi mal interpretada; ele falava sobre seu uso pacífico e já se manifestou para corrigir essa interpretação. Vale ressaltar que Pollon tem se posicionado a favor do armamento da população, apresentando propostas que facilitam o acesso a armas de fogo, mas expressou preocupações em relação à defesa nuclear.

Na Assembleia Legislativa, começa a corrida para que algum parlamentar local apresente um projeto semelhante ao de São Paulo sobre o Dia de São Carlo Acutis, que será celebrado em 12 de outubro. O jovem italiano foi canonizado recentemente e o milagre que abriu caminho para sua canonização aconteceu em Campo Grande, em 2013.

O advogado indígena Luiz Eloy Terena, natural de Aquidauana e secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Católica Dom Bosco. Durante sua fala, ele emocionou-se ao agradecer o apoio de familiares e amigos, que estavam presentes no evento. Eloy, que é um exemplo de superação, já possui dois doutorados, atuou no STF e agora recebe uma das maiores honrarias acadêmicas da universidade. Outros homenageados incluíram o padre Ricardo Carlos, o diplomata João Carlos Parkinson de Castro e a professora Carmem Bergottini.

Por fim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha em busca de voluntários para atuar no Tribunal do Júri, onde cidadãos ajudam a avaliar crimes graves como homicídio e feminicídio. A iniciativa chamada “Seja um Jurado Voluntário – Você pode fazer a diferença” permite que qualquer pessoa se inscreva, independentemente de ser convocada. Os jurados se juntam ao juiz no Conselho de Sentença e têm direito a benefícios legais, como vantagens em concursos públicos e licitações.