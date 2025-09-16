Matheus Martins e Carolina Lekker entram em Fazenda 17

A 17ª temporada do reality show “A Fazenda” estreou na noite de segunda-feira (15) pela Record, trazendo uma novidade interessante: dois participantes infiltrados entre os competidores. Os escolhidos para essa missão são Carolina Lekker e Matheus Martins, que vão tentar enganar os demais peões durante uma semana.

A apresentadora Adriane Galisteu explicou ao vivo que os infiltrados devem se fazer passar por jogadores oficiais e que, para completar a missão, precisam que os outros participantes não descubram suas verdadeiras identidades. Ao apresentar a novidade, Galisteu disse:

“Nem todos os 26 peões são peões de verdade. Tem alguém infiltrado na sede com vocês. Alguém que tá aí para fingir que é peão, mas não é. Tem missão para levar uma bela grana. Cabe a vocês descobrir quem é.”

Ela também revelou que, se pelo menos cinco peões acertarem a identidade dos infiltrados, eles poderão ganhar um prêmio em dinheiro que será dividido entre eles. Galisteu quase revelou a identidade dos infiltrados durante a transmissão, mas rapidamente se corrigiu.

Além da curiosidade sobre os infiltrados, a Record apresentou o elenco completo da temporada, que conta com 26 participantes. Entre os peões estão Will Guimarães, Gabily, Fernando Sampaio e Gabriela Spanic, entre outros, incluindo os próprios infiltrados.

A nova temporada promete seguir sua tradição de exibições de segunda a sábado, sempre às 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o programa “Domingo Espetacular”. O programa também está disponível na plataforma PlayPlus.

Com direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli, a 17ª edição de “A Fazenda” conta com provas de resistência e muitas reviravoltas, mantendo-se como um dos principais reality shows da emissora.