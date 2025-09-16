Mais vendidos da 1ª quinzena de setembro

A Fiat Strada começou a segunda quinzena de setembro com garra, buscando retomar o posto de líder das vendas que ocupou nos meses anteriores. De acordo com os dados da Fenabrave até o dia 15, a picape emplacou 6.464 unidades, ultrapassando o Hyundai HB20, que registrou 5.196. Para quem adora um utilitário, está claro que a Strada está disposta a retomar seu lugar ao sol.

Entre os hatchs, o VW Polo, que reinou de abril a agosto, está se mostrando um pouco mais tímido neste início de mês. Com 4.906 unidades vendidas, ele fica em terceiro lugar, rapidamente seguido pelo Fiat Argo, que está mostrando sua força. O Argo tem apenas 100 unidades a mais que o Toyota Corolla Cross, esse sim, líder entre os SUVs. Falando em SUVs, o Chevrolet Onix se mostra promissor, com 3.291 emplacamentos.

O Que Está Acontecendo No Mercado

Se você é um fã de carros e sempre acompanha as vendas, o que mais chama atenção é a presença da velha guerreira VW Saveiro, que contabiliza 3.178 unidades. Ela está com um pé firme no mercado e tem tudo para brilhar se continuar nesse ritmo. Quem já a dirigiu sabe que é uma picape bastante confiável para o dia a dia, perfeita para quem gosta de versatilidade.

Mas nem tudo são flores para todos os modelos. O VW T-Cross parece não estar conseguindo se destacar como esperado, ocupando apenas a nona posição com 2.836 emplacamentos. Ele precisa dar uma acelerada se quiser subir nessa competição.

Dez Primeiros da Quinzena

Para quem curte uma boa tabela, aqui estão os dez primeiros colocados em vendas até agora:

Fiat Strada: 6.464 Hyundai HB20: 5.196 VW Polo: 4.906 Fiat Argo: 3.554 Toyota Corolla Cross: 3.445 Chevrolet Onix: 3.291 VW Saveiro: 3.178 Hyundai Creta: 2.954 VW T-Cross: 2.836 VW Tera: 2.797

Se você é um motorista que curta acompanhar as tendências, este ranking dá um panorama interessante do que está em alta.

Curiosidade para os Apreciadores

Uma rápida observação: se você é dos que adoram um passeio em família e já pegou aquelas longas estradas, sabe como a escolha do carro faz toda a diferença. Com uma picape como a Strada, por exemplo, o espaço para bagagens e a robustez são importantes. Às vezes, é isso que faz você escolher um modelo no lugar de outro.

Essa disputa intensa entre modelos e marcas traz um ar bem competitivo ao mercado, e fica claro que cada companheira de viagem tem seu papel.

Vale a pena ficar ligado, porque o cenário automotivo brasileiro está sempre mudando, e cada novo modelo pode trazer surpresas boas ou não. Vamos ver como as coisas se desenrolam até o final de setembro!