Números consolidados de 15 de setembro de 2025

Na última segunda-feira, 15 de setembro de 2025, o cenário da audiência televisiona apresentou algumas mudanças significativas. A novela "Terra Nostra" se destacou por sua estabilidade, garantindo uma boa performance na faixa das 14h45, o que trouxe alívio para a Globo.
A Record teve um dia positivo, especialmente com a estreia do reality show "A Fazenda", que mais do que dobrou a audiência do canal e permitiu que a emissora superasse o SBT, conquistando a vice-liderança no horário das 22h30. Outro fato notável foi a estreia da novela "A Vida de Jó", que também garantiu a segunda posição na grade de programação.
Por outro lado, na mesma emissora, a novela "Rubi" não conseguiu manter a audiência que veio da novela "Maria do Bairro", o que impactou negativamente o programa "Fofocalizando". Na RedeTV!, o programa "Galvão e Amigos" empatou em audiência com o "Sensacional", não conseguindo se destacar.
Aqui estão os números de audiência consolidados para o dia 15 de setembro de 2025:
Globo:
- Hora Um: 4,1
- Bom Dia SP: 8,7
- Bom Dia Brasil: 9,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
- Mais Você: 6,4
- SP1: 9,1
- Globo Esporte: 9,9
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,0
- Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você: 10,8
- SPTV: 13,8
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,9
- Êta Mundo Melhor!: 21,2
- SP2: 23,8
- Dona de Mim: 23,1
- Jornal Nacional: 25,3
- Vale Tudo: 27,0
- Estrela da Casa 2: 13,5
- Tela Quente: Seguindo em Frente: 7,7
- Jornal da Globo: 5,8
- Conversa com Bial: 3,9
- Dona de Mim (reapresentação): 3,4
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,9
- Igreja Universal: 5,9
- A Escrava Isaura: 3,5
- Cidade Alerta: 3,5
- Cidade Alerta SP: 7,9
- Jornal da Record: 7,2
- A Vida de Jó: 5,2
- Reis: O Pecado: 4,3
- A Fazenda 17: 5,9
- Jornal da Record 24h: 2,7
SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
- Bom Dia & Cia: 1,2
- Primeiro Impacto: 2,0
- Alô Você: 2,9
- Maria do Bairro: 3,3
- Rubi: 2,4
- Fofocalizando: 2,4
- Casos de Família: 2,6
- SBT Brasil: 3,8
- Programa do Ratinho: 4,7
- The Noite: 1,6
- Operação Mesquita: 1,3
Band:
- Giro de Notícias: 0,0
- Jogo Aberto: 1,7
- Brasil Urgente: 2,4
- Jornal da Band: 3,5
RedeTV!:
- Manhã com Você: 0,1
- A Tarde é Sua: 1,0
- TV Fama: 0,6
- Sensacional: 0,8
Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, servindo como referência importante para o mercado publicitário.