Notícias

Números consolidados de 15 de setembro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Juliana Didone e Guilherme Berenguer em A Vida de Jó. Foto: Record
confira os números consolidados de 15/09/2025

Na última segunda-feira, 15 de setembro de 2025, o cenário da audiência televisiona apresentou algumas mudanças significativas. A novela "Terra Nostra" se destacou por sua estabilidade, garantindo uma boa performance na faixa das 14h45, o que trouxe alívio para a Globo.

A Record teve um dia positivo, especialmente com a estreia do reality show "A Fazenda", que mais do que dobrou a audiência do canal e permitiu que a emissora superasse o SBT, conquistando a vice-liderança no horário das 22h30. Outro fato notável foi a estreia da novela "A Vida de Jó", que também garantiu a segunda posição na grade de programação.

Por outro lado, na mesma emissora, a novela "Rubi" não conseguiu manter a audiência que veio da novela "Maria do Bairro", o que impactou negativamente o programa "Fofocalizando". Na RedeTV!, o programa "Galvão e Amigos" empatou em audiência com o "Sensacional", não conseguindo se destacar.

Aqui estão os números de audiência consolidados para o dia 15 de setembro de 2025:

Globo:

  • Hora Um: 4,1
  • Bom Dia SP: 8,7
  • Bom Dia Brasil: 9,9
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
  • Mais Você: 6,4
  • SP1: 9,1
  • Globo Esporte: 9,9
  • Jornal Hoje: 10,7
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,0
  • Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você: 10,8
  • SPTV: 13,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,9
  • Êta Mundo Melhor!: 21,2
  • SP2: 23,8
  • Dona de Mim: 23,1
  • Jornal Nacional: 25,3
  • Vale Tudo: 27,0
  • Estrela da Casa 2: 13,5
  • Tela Quente: Seguindo em Frente: 7,7
  • Jornal da Globo: 5,8
  • Conversa com Bial: 3,9
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,4
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,1
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • Igreja Universal: 5,9
  • A Escrava Isaura: 3,5
  • Cidade Alerta: 3,5
  • Cidade Alerta SP: 7,9
  • Jornal da Record: 7,2
  • A Vida de Jó: 5,2
  • Reis: O Pecado: 4,3
  • A Fazenda 17: 5,9
  • Jornal da Record 24h: 2,7

SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
  • Bom Dia & Cia: 1,2
  • Primeiro Impacto: 2,0
  • Alô Você: 2,9
  • Maria do Bairro: 3,3
  • Rubi: 2,4
  • Fofocalizando: 2,4
  • Casos de Família: 2,6
  • SBT Brasil: 3,8
  • Programa do Ratinho: 4,7
  • The Noite: 1,6
  • Operação Mesquita: 1,3

Band:

  • Giro de Notícias: 0,0
  • Jogo Aberto: 1,7
  • Brasil Urgente: 2,4
  • Jornal da Band: 3,5

RedeTV!:

  • Manhã com Você: 0,1
  • A Tarde é Sua: 1,0
  • TV Fama: 0,6
  • Sensacional: 0,8

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, servindo como referência importante para o mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor