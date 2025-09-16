Números consolidados de 15 de setembro de 2025

Na última segunda-feira, 15 de setembro de 2025, o cenário da audiência televisiona apresentou algumas mudanças significativas. A novela "Terra Nostra" se destacou por sua estabilidade, garantindo uma boa performance na faixa das 14h45, o que trouxe alívio para a Globo.

A Record teve um dia positivo, especialmente com a estreia do reality show "A Fazenda", que mais do que dobrou a audiência do canal e permitiu que a emissora superasse o SBT, conquistando a vice-liderança no horário das 22h30. Outro fato notável foi a estreia da novela "A Vida de Jó", que também garantiu a segunda posição na grade de programação.

Por outro lado, na mesma emissora, a novela "Rubi" não conseguiu manter a audiência que veio da novela "Maria do Bairro", o que impactou negativamente o programa "Fofocalizando". Na RedeTV!, o programa "Galvão e Amigos" empatou em audiência com o "Sensacional", não conseguindo se destacar.

Aqui estão os números de audiência consolidados para o dia 15 de setembro de 2025:

Globo:

Hora Um: 4,1

Bom Dia SP: 8,7

Bom Dia Brasil: 9,9

Encontro com Patrícia Poeta: 7,0

Mais Você: 6,4

SP1: 9,1

Globo Esporte: 9,9

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: Terra Nostra: 12,0

Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você: 10,8

SPTV: 13,8

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,9

Êta Mundo Melhor!: 21,2

SP2: 23,8

Dona de Mim: 23,1

Jornal Nacional: 25,3

Vale Tudo: 27,0

Estrela da Casa 2: 13,5

Tela Quente: Seguindo em Frente: 7,7

Jornal da Globo: 5,8

Conversa com Bial: 3,9

Dona de Mim (reapresentação): 3,4

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,3

Balanço Geral Manhã SP: 3,1

Fala Brasil: 3,7

Hoje em Dia: 3,5

Balanço Geral SP: 4,9

Igreja Universal: 5,9

A Escrava Isaura: 3,5

Cidade Alerta: 3,5

Cidade Alerta SP: 7,9

Jornal da Record: 7,2

A Vida de Jó: 5,2

Reis: O Pecado: 4,3

A Fazenda 17: 5,9

Jornal da Record 24h: 2,7

SBT:

SBT Manhã: 2,4

SBT Manhã 2ª Edição: 2,1

Bom Dia & Cia: 1,2

Primeiro Impacto: 2,0

Alô Você: 2,9

Maria do Bairro: 3,3

Rubi: 2,4

Fofocalizando: 2,4

Casos de Família: 2,6

SBT Brasil: 3,8

Programa do Ratinho: 4,7

The Noite: 1,6

Operação Mesquita: 1,3

Band:

Giro de Notícias: 0,0

Jogo Aberto: 1,7

Brasil Urgente: 2,4

Jornal da Band: 3,5

RedeTV!:

Manhã com Você: 0,1

A Tarde é Sua: 1,0

TV Fama: 0,6

Sensacional: 0,8

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, servindo como referência importante para o mercado publicitário.