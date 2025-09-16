99 anuncia R$ 2 bilhões em investimentos em delivery com Lula

A 99 vai investir pesado no Brasil para expandir o 99Food

A 99 anunciou que vai dobrar seus investimentos no Brasil, com um foco especial no 99Food, o serviço de entrega de comida. O total desse aporte vai chegar a R$ 2 bilhões até junho de 2026. Essa é uma jogada ousada para brigar com gigantes do setor, como o iFood. E essa decisão não aconteceu em qualquer lugar; foi revelada em uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto.

O fundador da DiDi, a empresa chinesa que controla a 99, destacou que o nosso país é estratégico para a expansão global da marca. Will Cheng comentou que o Brasil oferece uma escala e oportunidades raras de se encontrar. É por isso que eles querem acelerar o crescimento por aqui e prevêem se expandir rapidamente para novas cidades.

Atualmente, o 99Food está disponível apenas em Goiânia e São Paulo. Mas olha só a ambição do plano: até 2025, a ideia é alcançar 15 cidades, e beirando 20 até o começo de 2026. Dessa forma, eles buscam espaço para competir com empresas como Rappi e Keeta – sem esquecer que a chinesa Meituan deve chegar na disputa no próximo ano.

Agora, um ponto que merece destaque: parte do investimento será voltada para melhorias para os entregadores. Estão planejando construir pontos de apoio nas capitais, oferecendo água, banheiros e um espaço para descanso. Um montante de R$ 50 milhões vai ser destinado a isso. Isso é uma forma de atrair e fidelizar quem faz as entregas.

E não para por aí! Eles também anunciaram linhas de crédito que somam R$ 6 bilhões. Esses recursos vão ajudar os entregadores a comprar ou alugar motos e bicicletas elétricas. A parceria inclui marcas como a Yadea, que já fabricam esses modelos aqui no Brasil. A expectativa é beneficiar até 600 mil entregadores até 2030.

Além de tudo isso, a 99 está se unindo ao Ministério da Saúde. Vão investir R$ 1 milhão num projeto do programa Mais Especialistas, que oferece transporte gratuito para pacientes do SUS até hospitais públicos. Ao todo, estão previstos 43 mil vouchers de corridas em 32 cidades.

Com essas ações, a 99 se mostra firme para fortalecer sua presença no Brasil e encarar a concorrência no mundo do delivery. Estão apostando em tecnologia, mobilidade elétrica e benefícios sociais para crescer. Agora é saber como vão conquistar tanto consumidores quanto entregadores nesse mercado tão competitivo.