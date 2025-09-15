Yamaha apresenta novidades para YZ250 e YZ65 na linha 2026

A Yamaha do Brasil está preparando novidades incríveis para os amantes do motocross e enduro em 2026. As novas YZ250 e YZ65 chegam para dar um gás na linha off-road da marca. Essas belezuras já estão disponíveis nas concessionárias da Yamaha Racing Blue, que é o lugar ideal para quem procura peças, suporte técnico e um atendimento bem próximo dos pilotos.

Esses modelos têm um visual que grita competição, com grafismos agressivos e um design pensado para te dar aquele controle nas trilhas e pistas. É como se cada detalhe estivesse lá para te ajudar a tirar o melhor de cada curva e salto.

### YZ250: O Ícone Renovado

A YZ250 mantém o famoso motor 2 tempos de 250cc, agora com o sistema YPVS, que melhora o torque e a aceleração, mantendo tudo sob seu domínio. Você vai sentir a diferença na pilotagem quando precisar de um pouco mais de força em subidas ou em trechos difíceis. E se você já pegou uma trilha irregular, sabe como esse torque pode ser crucial.

A suspensão dessa máquina é um show à parte. Com 300 mm na dianteira e 315 mm na traseira, ela absorve cada imperfeição da pista com facilidade. Nos freios, você conta com discos de 270 mm, que respondem na hora que você precisa parar ou desacelerar. E não pense que só isso a torna única. O guidão ajustável e as pedaleiras de alta aderência garantem conforto e segurança durante a pilotagem.

### YZ65: A Porta de Entrada

Já a YZ65 vem equipada com um motor 2 tempos de 65cc, ideal para os jovens pilotos que estão começando a se aventurar no mundo das duas rodas. Com também o sistema YPVS, garante uma potência até controlada, perfeita para quem está aprendendo a dominar as manobras.

Essa moto também não economiza em tecnologia. O sistema Monocross garante estabilidade e controle, mesmo em terrenos mais acidentados, e seu quadro tipo berço com subquadro em alumínio oferece aquela segurança adicional que os iniciantes precisam.

### Estilo e Performance

A YZ250 brilha com sua cor Icon Blue e design que destaca seu DNA de competição. A YZ65 não fica atrás, trazendo um visual inspirado na linha adulta, mas adaptado para pilotos em crescimento. O posicionamento ideal do corpo na moto, um assento plano e laterais estreitas facilita bastante as manobras — algo que quem já passou por trechos apertados sabe muito bem como é importante.

### Preços que Valem a Pena

Os preços sugeridos são R$ 67.990,00 para a YZ250 e R$ 43.990,00 para a YZ65, além do frete, claro. E quem compra na rede Yamaha Racing Blue sabe que pode contar com assistência especializada e disponibilidade imediata.

Com chassi leve e forte, a YZ250 combina alumínio e estrutura robusta para te transmitir aquele controle e agilidade na pilotagem. Já a YZ65 tem um quadro em aço que proporciona rigidez e estabilidade, perfeito para quem está dando os primeiros passos no mundo off-road.

A chegada dessas motos mostra o empenho da Yamaha em fortalecer a cultura do motocross no Brasil. Com motos potentes, suspensões top de linha e um design pensado na pilotagem, a YZ250 e a YZ65 estão prontas para fazer história nas pistas e trilhas do país.