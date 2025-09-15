Números consolidados de 14 de setembro de 2025

Neste domingo, dia 14 de setembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados variados de audiência. O Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, alcançou picos de 10 pontos, conseguidos ao interromper o ritmo do Fantástico da Globo, que se destaca como um dos programas mais populares da noite.

Por outro lado, o Estrela da Casa registrou sua menor média de audiência na temporada, um indicativo de que o programa pode estar enfrentando dificuldades em engajar o público neste momento.

No entanto, a boa performance ficou por conta do Domingo Legal, que obteve 9 pontos e garantiu a vice-liderança em sua faixa horária, superando os índices de audiência da Record, que não alcançou números equivalentes.

Outro programa que não teve um desempenho satisfatório foi o Apito Final, que terminou empatado tecnicamente com um humorístico da RedeTV!, indicando um baixo interesse do público.

A seguir, estão os números consolidados de audiência de algumas atrações do domingo, destacando a variação de públicos entre os canais:

Santa Missa em Seu Lar: 4,3 pontos

Antena Paulista: 4,6 pontos

Auto Esporte: 6,0 pontos

Globo Rural: 8,5 pontos

Viver Sertanejo: 10,0 pontos

Esporte Espetacular: 8,3 pontos

Brasileirão Feminino: Corinthians x Cruzeiro: 10,8 pontos

Temperatura Máxima (filme Uncharted): 10,2 pontos

Domingão com Huck: 14,7 pontos

Fantástico: 14,7 pontos

Estrela da Casa: 8,2 pontos

Outros programas também foram destacados:

Domingo Legal: 6,1 pontos

Programa Silvio Santos: 7,8 pontos

Apito Final: 0,7 pontos

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo, onde um ponto representa aproximadamente 77 mil domicílios com televisão sintonizada. Essas informações são valiosas especialmente para o mercado publicitário, que utiliza esses números para direcionar suas campanhas.