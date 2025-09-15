Números consolidados de 12 de setembro de 2025

Resumo da Audiência Televisiva do Dia 12 de Setembro de 2025

Na última sexta-feira, o folhetim "Paulo, o Apóstolo" terminou sua exibição em uma disputa acirrada na vice-liderança, empatando em audiência com "As Filhas da Senhora Garcia". Apesar disso, o novo programa não conseguiu superar a audiência da reprise da novela "Reis".

Por outro lado, a novela "Vale Tudo" apresentou números de audiência inferiores aos do "Jornal Nacional", enquanto "História de Amor" encerrou sua exibição sem alcançar a marca de audiência de episódios anteriores.

No âmbito de telejornalismo, o programa "Brasil Urgente SP" se destacou, mantendo-se à frente do rival "Aqui Agora". A direção da Record está atenta à oscilação na audiência da novela "A Escrava Isaura", que também apresentou resultados instáveis.

Números Consolidados de Audiência

Os dados de audiência de 12 de setembro de 2025 foram compilados, refletindo as preferências do público na Grande São Paulo:

Bom Dia SP : 8,7

: 8,7 Bom Dia Brasil : 9,0

: 9,0 Encontro com Patrícia Poeta : 6,4

: 6,4 Mais Você : 6,7

: 6,7 SP1 : 9,0

: 9,0 Globo Esporte : 10,2

: 10,2 Jornal Hoje : 11,8

: 11,8 Edição Especial: Terra Nostra : 12,2

: 12,2 Edição Especial: História de Amor : 12,8

: 12,8 Sessão da Tarde: Oito Mulheres e Um Segredo : 11,9

: 11,9 SPTV : 15,6

: 15,6 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 18,6

: 18,6 Êta Mundo Melhor! : 21,5

: 21,5 SP2 : 23,5

: 23,5 Dona de Mim : 22,9

: 22,9 Jornal Nacional : 25,4

: 25,4 Vale Tudo : 25,1

: 25,1 Estrela da Casa : 14,7

: 14,7 The Town : 8,2

: 8,2 Jornal da Globo: 5,6

A Record também registrou os seguintes números:

Balanço Geral Manhã : 1,7

: 1,7 Fala Brasil : 3,7

: 3,7 A Escrava Isaura : 3,6

: 3,6 Cidade Alerta SP : 7,1

: 7,1 Jornal da Record : 6,6

: 6,6 Paulo, o Apóstolo : 4,3

: 4,3 Reis: O Pecado: 5,1

Considerações Finais

Esses dados de audiência são fundamentais para a indústria da televisão, uma vez que um ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência importante para o mercado publicitário.