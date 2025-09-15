Volkswagen Tera MPI: vale a pena os R$ 105.990?

O Volkswagen Tera MPI chegou para ser uma opção de entrada para quem está de olho em um SUV compacto que tenha estilo e tecnologia sem explodir o orçamento. Com um preço que gira em torno de R$ 105.990, esse modelo se destaca pelo que oferece em segurança e recursos, mesmo com um motor 1.0 aspirado e um acabamento mais básico.

Quando você vê o Tera ao vivo, a impressão é melhor do que nas fotos. Ele tem um design atual e robusto, transmitindo uma presença que se destaca em meio a concorrentes como o Fiat Pulse e o Renault Kardian. A versão MPI, apesar de ser a mais acessível da linha, mantém essas linhas modernas e marcantes.

Interior do Tera MPI

O interior é funcional e oferece um espaço razoável para quatro adultos. O porta-malas, com capacidade para 350 litros, é bastante prático para quem precisa de espaço. O layout da cabine é intuitivo, e os materiais, ainda que simples, têm texturas que tentam passar uma sensação de conforto e sofisticação.

Desempenho e Consumo

O motor 1.0 da família EA211 entrega 84 cv e 10,3 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Para quem procura uma condução previsível, ele se comporta bem, embora o desempenho seja o ponto menos forte. Se você já teve que lidar com o trânsito, sabe que um câmbio ágil é tudo, e esse modelo não decepciona nesse aspecto.

Em termos de consumo, o Tera vai bem: faz 12,6 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. Comparando com seus concorrentes, como o Fiat Pulse 1.3 e o Renault Kardian 1.0 turbo, ele é mais econômico nos trechos urbanos, mas pode deixar a desejar nas rodovias.

Estrutura e Equipamentos

O SUV acelera de 0 a 100 km/h em 15,3 segundos, o que é razoável quando comparado a outras opções do mercado. A direção é precisa, e a suspensão firme transmite uma sensação de robustez. Para quem dirige bastante, a resposta do câmbio e o acerto da suspensão fazem toda a diferença.

O Tera oferece um bom pacote de equipamentos, mesmo na versão básica. Itens como seis airbags, frenagem autônoma, controle de estabilidade, além de uma central multimídia de 10,1" e painel digital são bastante relevantes. Os faróis de LED e rack de teto são um plus que podem fazer a diferença em sua experiência ao volante.

Dimensões e Acabamento

As medidas do Tera estão dentro da norma para a categoria: são 4,15 m de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. O espaço interno é adequado, mas se você tiver passageiros mais altos, vai notar que o túnel central pode dificultar um pouco o conforto.

No acabamento, a Volkswagen apostou em plásticos rígidos, mas com texturas variadas. Os bancos são de tecido, e a simplificação nas portas e no painel dá um ar mais prático, sendo funcional e superando algumas concorrências na percepção de qualidade.

Externamente, os faróis full-LED e as lanternas modernas dão um charme a mais. As rodas de aço com calotas são um detalhe que poderia ser mais sofisticado, mas o visual geral do Tera ainda se mantém atraente.

Um SUV de Entrada Equilibrado

No conjunto, o Tera MPI se apresenta como um SUV de entrada bem equilibrado. Ele entrega um visual moderno, tecnologia interessante e um consumo que agrada, enquanto seu desempenho e acabamento são mais simples. Para quem valoriza custo-benefício e um bom pacote de equipamentos, o Tera pode ser uma escolha sólida nesse segmento.