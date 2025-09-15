Cátia Fonseca confirma participação no Altas Horas após Dança dos Famosos

O programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, contará com a participação de Patrícia Poeta e Cátia Fonseca nos próximos episódios. Patrícia irá celebrar seus 25 anos de carreira na Globo, enquanto Cátia poderá compartilhar novidades sobre seus futuros projetos.

Patrícia Poeta, atualmente à frente do programa Encontro, utilizará sua presença no Altas Horas para relembrar sua trajetória na emissora. Com uma carreira que começou no jornalismo, ela passou por diferentes estilos, incluindo grandes coberturas internacionais, o Jornal Nacional e a revista eletrônica Fantástico, antes de comandar programas diários. Sua participação será a abertura de uma série de homenagens em celebração aos 25 anos de sua carreira na televisão.

Cátia Fonseca, que recentemente se despediu da Dança dos Famosos no Domingão com Huck, retornará à Globo como convidada. Há uma expectativa nos bastidores de que ela possa anunciar um novo projeto no GNT, um canal do grupo, ou quem sabe uma participação no programa É de Casa, que vai ao ar nas manhãs de sábado. Essa movimentação indica uma possível nova fase para a apresentadora, que foi muito reconhecida na Band.

Além dessas participações, o Altas Horas está se preparando para um especial em comemoração a seus 25 anos no ar, que foi gravado no dia 9 de setembro. Este episódio trará uma homenagem ao cantor Caetano Veloso e reunirá grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Xande de Pilares, além dos filhos de Caetano: Tom, Zeca e Moreno Veloso. O evento também contará com a presença de Kleber Lucas e Pretinho da Serrinha, entre outros artistas, demonstrando a diversidade musical do programa.

Esse especial, que será transmitido em outubro, promete muitas surpresas, incluindo interpretações inéditas de músicas clássicas de Caetano, além de depoimentos exclusivos que vão recordar sua importância para a cultura brasileira e o movimento tropicalista.

O Altas Horas está no ar desde o ano 2000 e se tornou um dos programas mais duradouros da Globo. Com uma proposta de unir música, entrevistas e debates sobre temas atuais, o programa se mantém relevante e atraente para diferentes gerações. Ao longo de sua história, já recebeu uma vasta gama de convidados, como artistas, políticos e figuras do esporte, consolidando sua estreita relação com o público.