Chevrolet oferece desconto de R$ 24.900 na Montana RS para CNPJ

A Chevrolet Montana RS é uma picape que está mostrando forças no mercado, especialmente para empresas e produtores rurais. Durante setembro, ela vem com condições exclusivas que fazem a diferença na hora de fechar negócio. É bom lembrar que, apesar de alguns valores terem subido, o desconto que ainda está em oferta se mantém tentador.

Se você está pensando em adquirir uma, vale a pena dar uma passada nas concessionárias. Por lá, você consegue entender como funcionam as vendas diretas, quais documentos precisará reunir e tudo sobre prazos e financiamentos. Esse processo pode parecer um pouco burocrático, mas no final das contas é prático e vale a pena.

Falando em preços, a versão RS 1.2 Turbo AT tem valor sugerido de R$ 177.290,00 para o público geral, mas quem tem CNPJ pode levar para casa por R$ 152.390,00 — uma economia considerável de R$ 24.900,00. Experimente conferir na concessionária perto de você, já que os preços podem variar um pouco dependendo da região e das opções escolhidas no veículo.

Entre janeiro e agosto de 2025, a Montana registrou cerca de 13.443 unidades vendidas. Apesar de ter um bom número no mercado, ela ainda fica atrás da Fiat Toro, que liderou o segmento com 30.501 emplacamentos. Mesmo assim, a Montana tem seu espaço e continua a conquistar seu público.

Sob o capô, a Chevrolet Montana RS é equipada com um motor 1.2 turbo flex. Este motor recebeu algumas melhorias, como injeção direta e ajustes eletrônicos, aumentando a potência para 141 cv e tornando o consumo até 4% mais econômico. Essa é uma vantagem para quem roda bastante, seja na cidade ou na estrada.

A Montana não é só potência, mas também conforto e espaço. Com 4,72 metros de comprimento e uma caçamba que comporta até 874 litros, é uma ótima opção para quem precisa de espaço no dia a dia. E se você gosta de aventuras, a linha 2026 oferece itens extras como suporte para bicicletas e um engate capaz de puxar até 400 kg.

As novidades na linha incluem rodas de novo design nas versões Premier e RS e uma cor chamativa, o Vermelho Scarlet. O cockpit virtual traz um painel digital de 8 polegadas que se integra a uma central multimídia MyLink de 11”. Para completar, o sistema OnStar foi atualizado com a função “Acompanhamento Seguro”, que garante que você tenha suporte em caso de emergência durante sua viagem.

É um carro que une estilo, economia e praticidade, perfeito para quem busca versatilidade no dia a dia. Além disso, esses detalhes fazem dela uma companheira ideal, não só para trabalho, mas também para os momentos de lazer.