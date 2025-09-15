Hyundai HB20 lidera vendas em setembro, ultrapassa Polo

O Hyundai HB20 começou setembro com tudo, mantendo sua posição de líder entre os automóveis. Apesar de ser superado pela popular Fiat Strada nas vendas totais, o HB20 continua firme no topo entre os carros de passeio. O Volkswagen Polo e o Fiat Argo estão logo atrás, disputando a atenção dos motoristas.

De acordo com os números da Fenabrave, até o dia 14 de setembro, o HB20 emplacou 5.063 unidades, mostrando um crescimento impressionante de 46,8% em comparação com agosto. No total do ano, ele já soma 55.043 unidades vendidas. Quem viu o HB20 pelas ruas sabe como ele é procurado, e isso não é à toa.

O Volkswagen Polo ficou em segundo lugar, com 4.576 unidades registradas, ficando 487 unidades atrás do HB20. Porém, houve uma queda de 22% em relação ao mês anterior. Parece que a chegada do VW Tera deu uma balançada nas vendas do Polo. No acumulado de 2025, ele atingiu 87.637 unidades emplacadas.

Em terceiro lugar, o Fiat Argo emplacou 3.243 carros, representando uma queda de 29,3% comparado a agosto. No total do ano, foram 67.771 unidades. O Toyota Corolla Cross, que manda bem no segmento dos SUVs, aparece em seguida, com 3.202 veículos vendidos.

Preços e versões do Hyundai HB20 2026

Se você está pensando em adquirir um HB20, tem várias versões para escolher. Veja só:

Comfort 1.0 aspirado MT – R$ 94.590

– R$ 94.590 Limited 1.0 aspirado MT – R$ 98.690

– R$ 98.690 Limited 1.0 turbo AT – R$ 120.890

– R$ 120.890 Platinum 1.0 turbo AT – R$ 130.590

O HB20 se destaca por oferecer uma boa variedade de opções. Todos os modelos vêm com motor 1.0, seja aspirado ou turbo, e oferecem a escolha entre câmbio manual ou automático. As versões de entrada, Comfort e Limited, trazem motor 1.0 aspirado com até 80 cv, ligado a um câmbio manual de cinco marchas. Já as versões mais completas, como Limited AT e Platinum, têm motor 1.0 turbo que entrega até 120 cv, sempre com câmbio automático.

Em termos de dimensões, o HB20 mede 3,94 metros de comprimento, tem uma distância entre eixos de 2,53 metros, largura de 1,72 metros e altura de 1,47 metros. O porta-malas é generoso, com capacidade para 300 litros, ideal para quem gosta de fazer uma viagem cheia de maluquices ou simplesmente precisa carregar as compras do mês.

Com todas essas características, não é de se admirar que o HB20 continue sendo uma escolha forte entre os motoristas brasileiros, seja para o dia a dia no trânsito ou para aquela escapada no fim de semana.