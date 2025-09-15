Sucessora da Saveiro traz motor 1.5 híbrido eficiente

A Volkswagen está com tudo planejando um dos seus maiores lançamentos para 2026: uma picape intermediária chamada provisoriamente de Udara ou VW247. Essa novidade promete substituir a icônica Saveiro e vai chegar para brigar em um dos segmentos mais ativos do mercado brasileiro, oferecendo soluções tanto para o trabalhador quanto para quem busca algo descolado para o dia a dia.

O CEO global da marca, Thomas Schäfer, fez questão de destacar como o Brasil tem um perfil único quando se trata de caminhonetes. Por aqui, a galera busca um veículo que não só atenda ao trabalho, mas que também tenha um visual bacana para o uso urbano e de lazer. Ou seja, estamos falando de uma picape que combina praticidade e estilo!

A Concorrência Quente

Entre os principais concorrentes vão estar a Fiat Toro, a Chevrolet Montana, a Ford Maverick e a futura Renault Niagara. Os preços devem girar entre R$ 120 mil e R$ 180 mil, posicionando a Udara acima da Strada, mas abaixo da Amarok. A Volks quer explorar um espaço que outros fabricantes não têm aproveitado, mirando tanto os clientes que buscam um veículo pessoal quanto as empresas que precisam de frotas.

Potência sob o Capô

Agora, se você é do time que adora saber o que tem debaixo do capô, se prepare! A picape vai chegar equipada com um motor 1.5 TSI Evo2 turboflex, que promete entregar 150 cv e 25,5 kgfm de torque. O câmbio será automatizado de sete marchas com dupla embreagem. E tem mais: essa belezura vai contar com um sistema híbrido leve de 48V, que vai ajudar a reduzir o consumo e as emissões. É a primeira vez que uma picape da Volkswagen no Brasil adota essa tecnologia!

Design E Modernidade

A parte visual também não fica atrás. A Udara vai seguir a linha estética do SUV Volkswagen Tera, com faróis finos em LED, uma grade bem ampla e uma traseira marcada por uma barra de luzes que dá um toque moderno. O interior será igualmente estiloso, com acabamentos texturizados, luz ambiente e uma central multimídia chamada Otto, que conta com inteligência artificial para auxiliar na condução.

Os equipamentos estão de arrasar! Você pode esperar controles de assistência ao motorista, painel digital configurável, ar-condicionado automático e conectividade completa para smartphones, com um conforto que lembra bastante o que estamos acostumados a ver em SUVs. Claro que as versões mais simples vão ter soluções voltadas para o uso profissional, com características como uma suspensão traseira robusta.

Investimentos e Produção

Esse investimento todo faz parte de um pacote de R$ 20 bilhões que a VW planejou para até 2028, incluindo 17 lançamentos apenas aqui no Brasil. A fábrica de São José dos Pinhais (PR), que já monta modelos como T-Cross e Virtus, vai receber cerca de R$ 3 bilhões para preparar a produção da Udara. A expectativa é que eles consigam produzir até 10 mil unidades mensais, o que é praticamente a capacidade máxima da unidade.

E a novidade não fica por aqui: a nova picape também vai ser exportada para outros países da América Latina. Isso marca a despedida da Saveiro, que ficou décadas no coração dos brasileiros. A Volkswagen ainda não decidiu o nome oficial, mas já registrou algumas opções, como Udara, Arena, Tukan e Therion. Seja qual for a escolha, pode ter certeza de que esse lançamento promete movimentar o mercado e reforçar a presença da marca no setor de picapes.