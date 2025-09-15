SBT estreia Rubi com apenas 2 pontos de audiência

A quarta reprise da novela mexicana “Rubi” estreou nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, na programação do SBT. No entanto, o retorno da trama registrou uma audiência abaixo do esperado. De acordo com dados preliminares, o primeiro capítulo alcançou apenas 2 pontos no Kantar Ibope, o mesmo índice que a emissora já vinha obtendo com o programa infantil “A Caverna Encantada” na mesma faixa horária.

Antes da exibição de “Rubi”, a bancada de novelas mexicanas estava ocupada por “Maria do Bairro”, que conseguiu picos de 3,5 pontos de audiência. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, uma métrica importante para os anunciantes que decidem onde investir seu dinheiro.

“Rubi” estreou pela primeira vez no Brasil em 2004 e tornou-se um dos grandes sucessos da teledramaturgia mexicana. A novela é baseada na produção original de 1968 e inspirada em uma história em quadrinhos criada em 1963 pela escritora Yolanda Vargas Dulché, reconhecida como uma figura importante na literatura popular do México.

A trama segue a vida de Rubi Pérez, uma jovem ambiciosa que utiliza sua beleza para conquistar riqueza e poder, manipulando e prejudicando aqueles ao seu redor em busca de seus objetivos. O papel consolidou a imagem de Bárbara Mori como uma das atrizes mais destacadas da televisão latina.

Essa é a quarta vez que “Rubi” é reprisada no Brasil. Embora as exibições anteriores tenham conquistado bons índices de audiência, a atual reprise enfrenta uma nova realidade, com concorrência mais intensa na mesma faixa horária e mudanças nos hábitos de consumo dos telespectadores. Essa situação gera preocupação em relação aos resultados de audiência no SBT, que aposta na força da trama para alavancar sua programação de novelas mexicanas em 2025.