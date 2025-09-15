Stellantis anuncia picape média Dakota para 2027 no Brasil

Após apresentar um conceito de picape baseada na Titano aqui no Brasil, a Ram está de volta com novidades sobre um novo modelo que estará disponível exclusivamente nos Estados Unidos. Essa picape promete marcar a reentrada da marca em um segmento que deixou de lado desde que a Dakota saiu de linha em 2011. O lançamento está agendado para 2027, então os fãs de caminhonetes, fiquem de olho!

A vontade da Ram de voltar ao mercado de picapes não é recente. O vice-presidente do sindicato dos trabalhadores norte-americanos, UAW, já havia divulgado que a fábrica da Stellantis em Belvidere, Illinois, seria reativada para a produção de uma nova picape. A confirmação oficial veio só em janeiro de 2025, mas agora que as cartas estão na mesa, a expectativa só aumenta.

Recentemente, o CEO da Stellantis, Antonio Filosa, deu uma palinha sobre o que vem por aí durante uma conferência. Ele visitou o centro de design em Detroit e ficou encantado com os esboços e com um mockup em tamanho real da nova caminhonete. Ele não deu muitos detalhes técnicos, mas deixou claro que a picape é "incrível" e "linda". Esse tipo de entusiasmo é contagiante, não é mesmo?

Estratégia da Ram e Conexões com a Toyota

A Ram parece estar seguindo um caminho semelhante ao da Toyota, que já oferece picapes adaptadas às preferências locais. Nos Estados Unidos, a Toyota tem a Tacoma, que é maior e mais equipada do que a Hilux, enquanto no Brasil a Hilux é um clássico com motor turbodiesel, exatamente o que os brasileiros adoram.

É esperado que a nova picape da Ram seja construída sobre um chassi, utilizando uma versão encurtada da plataforma STLA Frame. Essa plataforma já foi aplicada em modelos como a 1500 Ramcharger e até em uma versão elétrica, que acabou sendo cancelada. A boa notícia é que essa base trará flexibilidade, permitindo diferentes motores, incluindo opções elétricas.

Num panorama mais amplo, a STLA Frame pode suportar veículos robustos, com até mais de 5 metros de comprimento e com capacidades impressionantes para reboque e carga. Claro, esses números podem ser ajustados para se manter competitivo com rivais como a Toyota Tacoma e a Chevrolet Colorado.

Nomenclatura e Preço

Uma dúvida que fica é a respeito do nome da nova picape. Embora muitas pessoas esperem o retorno da Dakota, esse rótulo já está reservado para um modelo que deve chegar à América do Sul em 2026. Nos EUA, o novo modelo deve receber um nome diferente e, segundo alguns rumores, terá apenas a configuração cabine dupla de quatro portas, super popular entre os locais.

Em relação ao preço, a Ram deve posicionar a nova picape a partir de US$ 30 mil, o que deve torná-la bastante atraente em comparação à extinta 1500 Classic, que era vendida até 2024 por US$ 40.700.

A Picape que Vem ao Brasil

Enquanto isso, aqui no Brasil, a divisão da Ram está preparando um produto próprio. Durante um evento, foi apresentado um conceito que antecipa a Dakota, derivada da Fiat Titano, mas com um visual e características mais sofisticados.

Esse projeto, que já colocou a Titano em produção na Argentina, deve utilizar um motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e câmbio automático, com tração 4×4. A Dakota terá acabamento premium, com telas amplas e materiais de alto padrão, buscando rivalizar com modelos consagrados como a Chevrolet S10 e a Ford Ranger.

Visualmente, o conceito mantém elementos da Titano, mas está estilizado ao padrão Ram. A ideia é oferecer um design brutal, com uma grade imponente e faróis de LED, claro, tudo isso enquanto se faz um papel no mercado local.

Se você está animado com as picapes e todas as suas variantes, é um bom momento para acompanhar essas novidades. As picapes sempre foram paixão entre os motoristas brasileiros, e ter opções mais robustas e sofisticadas é tudo o que queremos!