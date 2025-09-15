GWM registra R$ 185 milhões em vendas do Haval H9 no Brasil

O mercado brasileiro de SUVs de luxo agora tem um novo destaque: o GWM Haval H9. Este modelo diesel, que acomoda até sete ocupantes, promete ser a escolha ideal para quem busca um jipão robusto, cheio de tecnologia e com muito espaço interno. É uma aposta certeira para famílias e aventureiros que não querem abrir mão do conforto.

E olha só que interessante: em apenas sete horas, todas as 600 unidades de um lote promocional foram vendidas, o que levou a GWM a faturar nada menos que R$ 185,4 milhões. A demanda foi tão grande que a empresa previa que o estoque duraria cerca de um mês, mas os entusiastas não perderam tempo!

Com o fim da promoção, o preço inicial do H9 subiu de R$ 309 mil para R$ 319 mil. Mesmo assim, ele se posiciona abaixo de concorrentes como o Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport, oferecendo uma excelente relação custo-benefício.

Sob o capô, o H9 é equipado com um motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e impressionantes 48,9 kgfm de torque. O câmbio automático de nove marchas e a tração 4×4, com sete modos de condução, permitem que você enfrente tanto a selva de pedra quanto uma trilha mais desafiadora — perfeito para quem ama aventuras.

E quando falamos de espaço, esse SUV não decepciona! Com 4,95 m de comprimento, 1,98 m de largura e um entre-eixos de 2,85 m, ele é maior que o SW4 e o Pajero Sport. O porta-malas pode chegar até 1.580 litros, e a terceira fila garante um conforto respeitável para adultos, o que é um grande plus para quem costuma viajar em grupo.

O H9 vem recheado de itens de conforto premium, como bancos dianteiros que oferecem massagem, ventilação e aquecimento. O ar-condicionado de três zonas e um teto solar panorâmico tornam a experiência de dirigir ainda mais agradável. E para quem não deixa a segurança de lado, são seis airbags e um pacote de assistências como frenagem autônoma e alerta de ponto cego — tudo para você ficar mais tranquilo nas viagens.

Por fora, o SUV tem uma identidade única e linhas robustas, destacadas por faróis e lanternas redondas. O estepe externo e as lanternas traseiras, que lembram o estilo do Land Rover Defender 110, realçam ainda mais seu caráter aventureiro.

Produzido em Iracemápolis (SP), o GWM Haval H9 combina todas essas qualidades e se destaca no mercado, oferecendo um pacote que vale a pena considerar se você está em busca de um SUV que una espaço, robustez e tecnologia.