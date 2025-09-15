Apple atualiza Carplay com IOS 26; confira as novidades

A Apple lançou uma nova atualização para o iPhone, o iOS 26, que promete deixar a vida dos motoristas mais prazerosa e conectada. Com um design bonito chamado Liquid Glass, essa atualização traz muitas novidades. Entre elas, estão melhorias no Apple Music, Mapas e Wallet, além de um novo aplicativo chamado Apple Games.

Agora, o que realmente chama a atenção é a atualização do CarPlay, que recebeu uma das suas maiores renovações até agora. Imagine uma interface super clean, com bordas suaves e um toque de sofisticação que faz você se sentir dentro de um carro de luxo. Essa mudança é perfeita para os amantes de tecnologia e também para quem gosta de ter tudo à mão enquanto dirige. E quem já pegou um trânsito tedioso sabe como um sistema eficiente pode transformar a experiência ao volante.

Interações mais práticas

Outra novidade bacana é o recurso Live Activities, que permite acompanhar placares de esportes, status de voos e até o rastreamento de entregas em tempo real. Isso tudo enquanto você dirige, sem que a experiência fique bagunçada. O aplicativo Mensagens ficou mais ágil com conversas fixadas e reações rápidas, e as chamadas agora aparecem em um formato de banner, evitando aquelas interrupções chatas enquanto você consulta o mapa ou relaxa com uma boa música.

Os widgets também foram expandidos, permitindo integrar sua casa inteligente diretamente ao carro. E a cereja do bolo? O streaming de vídeo via AirPlay, que, ok, só funciona quando o carro está parado, mas ainda assim é uma adição interessante para a hora de espera.

Falando em mapas, o Apple Maps ganhou um recurso que registra os lugares que você visitou e aprende suas rotas preferidas. Para quem adora uma boa playlist, o Apple Music agora faz AutoMix, que cria transições automáticas e fluidas entre as músicas, dando aquele toque especial na sua viagem. Ah, e se você se preocupa com segurança, a Apple também melhorou opções de acessibilidade, com filtros de cor e reconhecimento de sons externos, ajudando a reduzir distrações enquanto dirige.

Marcas rejeitam versão Ultra

Embora o CarPlay esteja mais completo, as coisas não estão tão tranquilas para a versão Ultra dessa plataforma. Apresentada com a promessa de controlar todas as telas do carro, essa versão ainda demorou para chegar ao mercado, sob o comando da Aston Martin. Ao que parece, outras fabricantes como Mercedes-Benz e Audi não se mostraram tão interessadas, e algumas inclusive pediram que a Apple não invadisse seus sistemas.

A General Motors, por exemplo, aboliu o CarPlay completamente em seus modelos, optando por soluções próprias. Nesse setor, onde as telas se tornaram fonte de receita e dados, ceder espaço para uma gigante da tecnologia parece arriscado. No entanto, marcas como Porsche e Kia ainda parecem dispostas a apostar no futuro colaborativo.

O cenário está em constante mudança, e, para os apaixonados por carros e tecnologia, acompanhar essas novidades é quase como esperar o próximo modelo de um carro esportivo que você ama. Cada atualização traz novas possibilidades e, com certeza, as inovações que estão por vir podem tornar nossas experiências ao volante ainda mais divertidas e conectadas.