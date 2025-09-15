BMW anuncia versão mais acessível do X3 para o Brasil

Com a nova geração do BMW X3 já disponível no Brasil, e apenas na versão M50 xDrive, a BMW anunciou que em breve teremos mais uma opção. Em outubro, chega por aqui a nova configuração 30 xDrive M Sport, que promete ser uma alternativa mais em conta e já vem equipada com um moderno conjunto híbrido leve de 48V.

Essa versão entrante apresenta um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, capaz de gerar 258 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Os números são impressionantes, especialmente considerando que a tração é nas quatro rodas e a transmissão é uma automática de 8 marchas. Com esse conjunto, a BMW garante que você chega de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. Se você já experimentou essa aceleração em alguma pista, sabe a sensação única que isso proporciona!

A parte frontal do X3 traz a clássica grade da BMW, mas com um design atualizado em comparação à versão M50. E quem já deu uma olhada nos faróis sabe como o sistema Iconic Glow faz a diferença na apresentação noturna do carro.

Interior Moderno e Tecnologia de Ponta

A cabine não decepciona, mesmo sendo a versão que busca ser mais acessível. O BMW Curved Display é um destaque com suas duas telas: uma de 12,3" no painel de instrumentos e outra de 14,9" para o sistema multimídia. É a tecnologia a seu favor, e quem já passou um tempão preso no trânsito sabe como é bom ter tudo na palma da mão. Ah, e não podemos esquecer da BMW Interaction Bar e do volante com base reta que dão um toque esportivo e moderno ao interior.

Outro ponto que vale a pena mencionar é que a BMW oferece o programa BMW Service Inclusive sem custo por três anos ou 40.000 km, o que facilita muito a vida de quem está preocupado com manutenção. Nada como ter a tranquilidade de saber que você está coberto na rede de concessionárias.

Versão M50 xDrive em Alta

A versão mais cara, o BMW X3 M50, chegou ao Brasil em fevereiro de 2025, com um preço de R$ 624.950. Sob o capô, você encontra um potente motor 3.0 biturbo a gasolina, que entrega 398 cv e 59,1 kgfm de torque. Esse modelo não só teve um avanço de 11 cv e 8,1 kgfm em relação ao antigo M40i, como também conta com o sistema híbrido leve de 48V que ajuda em situações específicas.

Com um câmbio automático de 8 marchas e tração integral, o M50 é uma verdadeira máquina. E sim, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos. Isso é para poucos! Com certeza, vai deixar muitos motoristas animados ao pisar no acelerador.

Se você é apaixonado por carros, já sabe que essa nova geração do BMW X3 é uma bela opção para quem busca sofisticação, desempenho e tecnologia. A BMW realmente caprichou nas novidades para agradar os amantes de automobilismo.