Laura Sito lança livro sobre Manoel Padeiro, herói negro gaúcho

Durante a Semana Farroupilha, a deputada estadual Laura Sito, do Partido dos Trabalhadores (PT), lança o livro Manoel Padeiro e o Quilombo da Liberdade. A obra é escrita pela professora Tânia Rodrigues Tibério e ilustrada por Alisson Affonso. O livro retrata a vida de Manoel Padeiro, uma figura importante no combate à escravidão no Rio Grande do Sul na década de 1830. Conhecido como "Zumbi dos Pampas", Padeiro liderou um dos maiores levantes contra a escravidão na região e se tornou um símbolo da resistência negra e da luta popular.

O lançamento do livro ocorrerá nesta quarta-feira, dia 17, às 19h, no Piquete Pêlo Escuro, localizado no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Laura Sito enfatiza que Manoel Padeiro é um herói que merece ser reconhecido. Ela menciona que sua história foi esquecida por quase dois séculos e acredita que esta obra ajudará a levar seu legado para as escolas, famílias e a sociedade em geral.

Além do lançamento do livro, a deputada destaca uma conquista recente: em novembro de 2023, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 86/2023, que reconhece Manoel Padeiro como Herói do Rio Grande do Sul. Essa lei estabelece o dia 16 de junho como a data oficial em homenagem ao líder quilombola.

Laura Sito ressalta que a aprovação da lei é um passo importante para a memória oficial do estado. Ela afirma que apresentar o livro nas escolas contribui para a reparação histórica e a valorização da identidade negra no Rio Grande do Sul. "Não há Rio Grande do Sul sem a contribuição do povo negro", declara a deputada. Ela espera que o livro inspire crianças e jovens a se identificarem com a luta de Manoel Padeiro, fortalecendo a busca por um estado mais justo e igualitário.

O livro é direcionado especialmente ao público escolar e reforça a aplicação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Além de Porto Alegre, haverá lançamentos em outras cidades do estado, como Santana do Livramento, Rio Grande e Pelotas, esta última tendo grande importância na história e na luta de Manoel Padeiro.