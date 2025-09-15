BYD registra patentes dos modelos Song Pro e King no Brasil

A BYD está prestes a dar um passo importante na sua trajetória no Brasil: começará a produção nacional de seus veículos em Camaçari, na Bahia. E as novidades não param por aí! Os sedãs King e SUVs Song Pro terão um visual todo especial, pensado especialmente para o nosso mercado.

O King, que já passou por uma atualização no exterior e é conhecido como Seal 05, agora vai ganhar a versão fabricada aqui no Brasil. Já o Song Pro também recebeu algumas mudanças na Ásia, mas podemos esperar ajustes únicos para os nossos gostos.

Design que chama atenção

Quando olhamos para o King, a primeira coisa que se nota é a dianteira. A grade, que era horizontal, agora traz um padrão hexagonal, dando um visual mais robusto. E as aberturas laterais estão mais arredondadas, com um charme cromado que lembra os SUVs da marca.

Já o Song Pro vem com alterações mais sutis. O para-choque dianteiro mantém aquele efeito tridimensional que os fãs tanto gostam, mas agora tem um espaço novo para o radar do controle de cruzeiro adaptativo. Atrás, as lanternas ganharam um formato atualizado e a placa foi reposicionada na tampa, surpreendendo quem gosta de detalhes inovadores.

Por dentro do capô

Sob o capô, as novidades são limitadas. Ambos os modelos vêm com um motor 1.5 aspirado que entrega cerca de 100 cv junto com um elétrico de 197 cv, resultando em um sistema híbrido plug-in. As baterias têm versões que variam de 8 a 18 kWh. Para quem já está pensando em fazer uma viagem mais longa, essa versatilidade é excelente.

Em itens de série, o Song Pro é bastante interessante. Ele traz seis airbags, rodas aro 18, ar-condicionado digital de duas zonas, um sistema de som com tela de 12,8”, câmera 360° e porta-malas elétrico, além de várias conexões modernas como V2L e chave por NFC. A versão GS ainda adiciona assistentes de condução, que são ótimos para quem adora tecnologia ao volante.

No King, a linha 2026 traz como principal atração os assistentes de condução (ADAS). Estão incluídos o controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e até frenagem automática de emergência. Um verdadeiro aliado nas ruas e estradas que você vai percorrer.

Produção e vendas

Falando em produção, a fábrica em Camaçari já está a todo vapor, embora esteja em fase de testes. Por enquanto, trabalha com kits parcialmente montados, mas a meta é avançar para a produção total nos próximos anos. E as vendas até agora mostram que essa renovação é muito necessária: de janeiro a agosto de 2026, o Song Pro emplacou 13.831 unidades, enquanto o King registrou 8.307 carros vendidos. Um sucesso!

Com esses registros de patente, é claro que a montadora não está só pensando no presente. Eles têm planos de trazer um design ainda mais exclusivo, que poderá surpreender a todos os apaixonados por automóveis no Brasil. É sempre bom ver o mercado automotivo se aquecendo e promovendo inovações que fazem a diferença no dia a dia dos condutores!