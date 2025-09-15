Corolla Cross e Tiggo 8 têm vendas recordes em agosto

Em agosto, os SUVs e crossovers brilharam nas vendas, com nada menos que 35.728 unidades emplacadas. Esses números são da Fenabrave e excluem os modelos compactos. Isso representa cerca de 16,7% de todos os 214.490 veículos registrados no Brasil, um crescimento impressionante de 26,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. É claro que houve uma leve queda de 2% se compararmos com julho, mas a tendência continua positiva.

O Dominante: Corolla Cross

O grande destaque foi o Corolla Cross, que não só manteve a liderança pelo terceiro mês consecutivo, como também conseguiu passar pela primeira vez a 7 mil unidades em agosto, totalizando 7.737. Isso representa um crescimento de quase 80% comparado a agosto do ano passado. E com isso, ele abriu uma diferença de 7,5 mil unidades em relação ao segundo colocado, o Compass. É lógico que isso indica que o domínio de nove anos do Jeep no segmento pode estar com os dias contados.

Outros Nomes em Alta

Ainda entre os médios, o Caoa Chery Tiggo 7 apareceu em terceiro lugar com 3.541 unidades, mesmo tendo vendido menos que no ano passado. O GWM Haval H6 manteve-se firme com 3.102 unidades, assim como o BYD Song, que fechou com 3.011. O Ford Territory, revitalizado, viu suas vendas dispararem mais de 150%, atingindo 1.191 unidades — um ótimo resultado, considerando que esse modelo nunca teve vendas tão altas desde sua chegada por aqui.

Logo atrás ficaram o Mitsubishi Eclipse Cross e o VW Taos, que não conseguiram cruzar a marca das mil unidades, mantendo seu desempenho abaixo do esperado. Também vale mencionar o Jaecoo 7, que alcançou seu recorde com 635 unidades vendidas, e o Chevrolet Equinox, que teve um bom resultado com 336.

A Competição Mais Atraente

No segmento de SUVs e crossovers grandes, o Caoa Chery Tiggo 8 também se destacou, vendendo 1.916 unidades, superando seu recorde anterior de 1.646. Agora, ele está a pouco menos de 200 unidades do Toyota SW4 no acumulado do ano, o que é um feito interessante considerando a concorrência acirrada. Já o Jeep Commander, que completou o pódio, viu suas vendas caírem significativamente, com uma queda de 36%.

O Cenário Premium

Entre os SUVs premium, o BMW X1 emplacou 479 unidades, liderando a categoria, seguido pelo BMW X2 com 201. O Volvo EX30 teve um mês complicado, vendendo apenas 199 unidades, enquanto o Mercedes GLA e o elétrico Volvo EC40 correram bem, registrando 86 e 83 vendas, respectivamente.

Conclusão Leve

Com esses números, é possível ver que os SUVs continuam conquistando os corações dos brasileiros. Essa paixão por carros parece só aumentar, e as montadoras estão atentas a isso! Seja numa viagem de fim de semana, numa aventura em família ou até mesmo no dia a dia na cidade, esses veículos têm mostrado que são mais do que simples máquinas: são companheiros de estrada.