Chevrolet inicia montagem do Spark no Ceará em regime SKD

A Chevrolet está dando um passo ousado no Brasil ao lançar o Spark EUV, um SUV compacto que promete fazer bonito no mercado elétrico. O objetivo é claro: popularizar os carros elétricos em nossas estradas, especialmente frente à concorrência cada vez mais forte que vem da China. Para quem curte uma direção mais moderna, essa pode ser uma opção bastante interessante.

Para colocar o Spark nas ruas brasileiras, a GM firmou uma parceria com a Comexport, que fica em Horizonte, no Ceará. O SUV será montado em regime SKD, usando kits pré-montados. Isso significa que, apesar de a GM não ter uma fábrica própria de elétricos no país, a empresa está arrumando o jeito de estar presente nesse mercado em crescimento.

A escolha pelo Ceará não é por acaso. A região já tem uma infraestrutura da antiga Troller, além de oferecer incentivos fiscais que atraem investimentos. Embora esse projeto ainda não esteja dentro dos R$ 7 bilhões que a marca planejou para investimentos em sua operação no Brasil, a expectativa é grande.

E vamos falar um pouco sobre os números do Spark EUV. O carro conta com um motor elétrico que entrega 101 cv e um torque de 18,4 kgfm, o que deve garantir um bom desempenho nas ruas – especialmente para quem pega muito trânsito nas cidades. A bateria de 42 kWh promete uma autonomia de até 258 km segundo o Inmetro, e pode chegar a mais de 300 km em uso urbano. Além disso, a recarga rápida proporciona que o veículo passe de 30% a 80% em apenas 35 minutos, algo que é uma mão na roda em um dia corrido.

O Spark EUV tem um tamanho compacto, com 4 metros de comprimento e 1,76 m de largura. O porta-malas oferece 355 litros de capacidade, que pode ser expandido para 916 litros com os bancos rebatidos. Para quem viaja com amigos ou família, isso faz toda a diferença. O design é atraente, misturando linhas quadradas e faróis full-LED que dão um toque moderno ao visual.

No mercado, ele já entra na briga com concorrentes como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03. O legal do Spark é que ele se posiciona como um SUV urbano, proporcionando uma posição de dirigir mais elevada e um estilo que remete à aventura, enquanto os rivais se aproximam mais de hatches médios.

O lançamento está com um preço de R$ 159.990, e a GM prepara um financiamento facilitado, além de uma lista generosa de equipamentos. Com um investimento de cerca de R$ 400 milhões na Comexport, a proposta é que a unidade funcione como uma montadora multimarcas, permitindo a montagem de diversos modelos elétricos.

O que realmente chama atenção nos equipamentos é a inclusão de seis airbags, câmeras de 360°, piloto automático adaptativo e ar-condicionado digital, para garantir que a experiência ao volante seja confortável e segura. A tecnologia do veículo ainda inclui modos de condução diferenciados e uma central multimídia de 10,1’’, que é essencial nos dias de hoje.

A GM está esperançosa quanto ao sucesso do Spark EUV, com a expectativa de que ele não só faça parte da linha elétrica da marca, mas que consiga superar as vendas das atuais 100 unidades semanais nesse segmento. No meio de tantas opções, ele une preço competitivo, design urbano e tecnologia, mirando diretamente nos consumidores que buscam uma alternativa mais sustentável para o dia a dia.