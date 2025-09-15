Chevrolet S10 supera Ranger com 46 unidades vendidas a mais

A Chevrolet S10 já foi um verdadeiro ícone entre as picapes médias, competindo de perto com a popular Toyota Hilux. Mas, nos últimos tempos, as coisas não têm sido fáceis para a S10. Mesmo após um facelift bacana no ano passado e algumas promoções atrativas para empresas e produtores rurais, a picape ainda não conseguiu retomar sua posição de destaque.

Em maio de 2025, a S10 conseguiu superar a Ford Ranger no ranking de vendas mensal, com impressionantes 2.772 emplacamentos, enquanto a Ranger ficou com 2.670. No entanto, essa defesa da liderança foi um episódio isolado. Até meados de setembro de 2025, a Chevrolet contabilizava apenas 1.216 unidades vendidas, mostrando um crescimento modesto de 14,3% em comparação ao mês anterior.

Movimentações no Mercado de Picapes

A Ford Ranger agora ocupa a terceira posição, com 1.170 unidades vendidas em setembro – 46 a menos do que a S10. A Ranger também teve um leve declínio de 2,1% em suas vendas em relação ao mês anterior. No total, desde janeiro, já somou mais de 22.872 emplacamentos.

Por outro lado, a Toyota Hilux continua a reinar absolutamante, vendendo 1.804 unidades em setembro, com um crescimento de 11,2% em relação a agosto. No acumulado do ano, já são 33.894 unidades vendidas. A Mitsubishi Triton aparece um pouco mais atrás, em quarto lugar, com 485 emplacamentos.

A Potência da Chevrolet S10

A Chevrolet S10 é equipada com um robusto motor 2.8 turbodiesel, capaz de gerar 207 cavalos. Você pode optar entre um câmbio automático de 8 marchas ou um manual de 6. E o torque? Varía! Para a versão automática, ele fica em 52 kgfm e para a manual, em 46,9 kgfm.

Agora, se você curte tecnologia, a versão S10 WT AT vem com Wi-Fi embarcado para conectar até 7 dispositivos. Imagine dirigir e não ficar sem internet! Além disso, ela possui uma câmera de ré digital, regulação na coluna de direção, sistema de segurança com 6 airbags e uma tela de 11″ com o sistema Chevrolet MyLink. É a combinação perfeita de conforto e conectividade.

Modelos e Preços da S10 2026

Agora, vamos falar sobre os preços para 2026:

WT Chassi Cab MT – R$ 243.290

– R$ 243.290 WT Cabine Simples MT – R$ 253.290

– R$ 253.290 WT Cabine Dupla MT – R$ 272.890

– R$ 272.890 WT Cabine Dupla AT – R$ 292.090

– R$ 292.090 Z71 – R$ 309.690

– R$ 309.690 LTZ – R$ 319.990

– R$ 319.990 High Country – R$ 334.190

A S10 ainda tem seu charme, e quem é apaixonado por picapes não pode deixar de considerar suas qualidades. Mesmo com as oscilações no mercado, ela continua sendo uma opção interessante para quem busca robustez e tecnologia a bordo.