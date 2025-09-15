Fiat Fastback tem preço reduzido em R$ 17,4 mil segundo Fipe

O Fiat Fastback Turbo 200, na sua versão 2026, está com uma nova proposta, especialmente voltada para pessoas com deficiência. O modelo 2025/2026 está disponível para venda direta e oferece um bom custo-benefício, com um porta-malas espaçoso de 516 litros e uma lista de itens de série bem recheada. Ah, e a transmissão automática é uma mão na roda, principalmente em cidades com muito trânsito, não é mesmo?

Mas nem tudo é perfeito. O interior do Fastback deixa um pouco a desejar. Com um entre-eixos de 2,53 metros, o espaço no banco traseiro pode ser meio apertado para três adultos em viagens mais longas. E a segurança também não brilha; são apenas quatro airbags, sem os airbags de cortina, que são bem úteis em caso de acidentes. O acabamento, apesar de funcional, poderia ser mais caprichado; temos muitos plásticos rígidos nas portas e no painel.

### Isenção e preço

Um ponto positivo é que a versão de entrada do Fastback está dentro do limite de isenção do ICMS, que é de R$ 120. Isso significa que quem se enquadra na categoria PcD pode ter duas isenções, uma integral do IPI e a outra do ICMS. Para quem está pensando em trocar de carro, em setembro é possível levar o Turbo 200 CVT por R$ 102.541,22. Isso é um descontão quando comparado ao preço normal de R$ 119.990,00! É quase R$ 17.448 a menos, o que é um alívio no bolso!

### Comparações e vendas

Comparando com outros modelos, o preço final para quem tem deficiência é melhor do que três das quatro versões do Citroën C5 Aircross Basalt 2026. Apenas a versão de entrada é mais em conta, mas as outras versões com motor turbo estão acima de R$ 108.990.

E quando o assunto é vendas, o Fastback está arrasando! De janeiro a agosto de 2025, ele emplacou 36.408 unidades, passando na frente do Volkswagen Nivus, que vendeu 32.996. O recém-lançado Citroën Basalt já anotou 12.621 unidades, mas o grande campeão entre os SUVs foi o Volkswagen T-Cross, que registrou nada menos que 61.256 vendas.

### Desempenho do motor

Falando sobre motor, o Fastback T200 é equipado com um 1.0 turbo de três cilindros. Ele entrega 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, mantendo o torque em 20,4 kgfm, o que garante uma boa agilidade no trânsito. O câmbio automático CVT ainda simula sete marchas, facilitando a vida em subidas e dá aquele toque a mais na dinâmica de direção.

Para 2026, ele vem nas cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Prata Bari, Cinza Strato e Cinza Silverstone. E os modelos híbridos ainda contam com a cor exclusiva Azul Amalfi, que é um charme!

### Especificações de preço

Dá só uma olhada na tabela abaixo, um resumo do que você encontra para o Fastback Turbo 200:

| Configuração | Preço Geral | Preço para PcD | Desconto |

|———————|——————–|——————-|——————-|

| Turbo 200 CVT | R$ 119.990,00 | R$ 102.541,22 | R$ 17.448,78 |

E assim seguimos, acompanhando todas as novidades e lançamentos do mundo automotivo. É sempre bom estar por dentro dessas informações para uma escolha mais conscientes na hora de trocar de carro.