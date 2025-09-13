Volkswagen Tera se aproxima de superar T-Cross em setembro

O Volkswagen Tera está prestes a se consolidar como o SUV mais vendido da marca aqui no Brasil. O modelo, que chegou para competir com os gigantes do mercado, já começou a mostrar sua força, tirando o T-Cross do trono que ele ocupava há tempos. Se você está acompanhando as vendas do setor, já deve ter notado a movimentação — a disputa anda acirrada, e o Tera já está fazendo barulho.

O campeão de vendas de 2025, o T-Cross, começa a perder alguma força e já é apenas o terceiro colocado deste mês. Por mais que ainda tenha uma boa fatia do mercado, é curioso ver como ele pode ser superado, já que o Tera está logo ali, encostando.

Dados da Fenabrave mostram que até o dia 12 de setembro, o Volkswagen Tera emplacou impressionantes 2.600 unidades — um aumento de 38% em relação a agosto. E, se você é do tipo que gosta de olhar para as estatísticas, vai se empolgar ao saber que, até agora, ele está entre os cinco SUVs mais vendidos do Brasil em setembro, somando mais de 12.700 unidades até o mês atual.

Tera vs. T-Cross

Atualmente, o Tera ocupa a quarta posição no ranque entre os SUVs, ultrapassando o Chevrolet Tracker, que vendeu 2.551 unidades, caindo para quinto lugar. E a diferença para o T-Cross é mínima: apenas 24 unidades. Isso deve deixar muitos franqueados da Volkswagen de olho assim que as vendas se intensificarem.

Se você é fã de SUVs, sabe o quanto é legal ver esses modelos que oferecem um mix de conforto e desempenho na estrada. Falando nisso, todos os olhos estão no Toyota Corolla Cross, que lidera com 3.191 unidades, seguido pelo Hyundai Creta, que também está bem posicionado com 2.784.

Versões e Motorização do Tera

O legal do Volkswagen Tera é que ele vem com duas opções de motorização. A versão de entrada, o MPI MT, traz um motor aspirado de 1.0 que desenvolve até 84 cv. Essa configuração é perfeita para quem busca economia, como empresas que precisam administrar frotas com certeza do custo-benefício.

Mas se você não se contenta só com isso, a versão TSI MT chega para agitar as coisas. Ela traz um motor 1.0 turbo que entrega 116 cv e proporciona um bom desempenho, fazendo o SUV ir de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos se você optar pela manual, ou em 11,7 segundos na versão automática. É aquele desempenho que coloca um sorriso no rosto quando você acelera nas vias mais largas.

Os Itens que Fazem a Diferença

O Tera não deixa a desejar em conforto e segurança. Vem equipado com sistema de frenagem autônoma de emergência, o sistema multimídia VW Play com tela de 10,1” e o famoso APP-Connect. Também conta com seis airbags, ar-condicionado com filtros, e um banco do motorista ajustável que é uma mão na roda, especialmente em viagens longas.

Preços e Versões do Volkswagen Tera 2026

Em ter esse fator competitivo aliando tecnologia e conforto, o Volkswagen Tera promete dar muito o que falar no mercado automotivo. E quem sabe, já já, ele pode se tornar o favorito da galera nas estradas do Brasil!