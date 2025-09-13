Titano Endurance com desconto de R$ 25 mil supera Toro em preço

A Fiat Titano Endurance Multijet Turbodiesel 2025/2026 está chamando atenção com sua nova cor, o vibrante Vermelho Montecarlo. E o melhor: com preço à vista de R$ 233.990,00, ela pode ser adquirida por R$ 208.812,68 para microempresas e produtores rurais. Para isso, basta ter CNPJ e inscrição estadual ativa. Um baita desconto, não acham?

Quem estiver interessado pode conferir mais informações diretamente nas concessionárias, onde conseguem detalhes sobre a documentação necessária, prazos e formas de pagamento adaptadas para esse público. Essa parceria entre o portal Fipe Carros e a Fiat garante que tudo fique bem claro, já que os preços podem variar conforme a região.

Entre janeiro e agosto de 2025, a Fiat Titano registrou apenas 4.712 unidades vendidas, bem atrás dos gigantes do segmento, como a Toyota Hilux, que mandou muito bem com 32.093 veículos emplacados. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 também não ficaram para trás, com 21.708 e 18.772 unidades vendidas, respectivamente. O mercado de picapes está bem acirrado!

Uma das grandes novidades da Titano Endurance 2026 é seu motor 2.2 turbodiesel, que entrega robustos 200 cv a 3.500 rpm e um torque impressionante de 40,8 kgfm a partir de 1.500 rpm. Ela vem com uma transmissão manual de 6 marchas, perfeita para quem curte um controle mais direto da máquina.

E para não deixar a desejar nas estradas, a Titano agora faz 10,8 km/l, um ganho de 17% em relação ao motor anterior, que ficava em 9,2 km/l. Além disso, a aceleração dá um show, passando de 0 a 100 km/h em 12,4 s para 9,9 s. Quem já pegou uma estrada com essa picape sabe a diferença!

Outro ponto alto é seu amplo espaço de caçamba, com 1.314 litros de capacidade. E para quem precisa transportar carga, a Titano oferece suporte para até 1.020 kg, além de já vir com um protetor de caçamba em todas as versões da linha 2026.

Com um design robusto e características dignas de um verdadeiro 4×4, a picape atinge uma altura do solo de 235 mm, com ângulos de entrada e saída de 29° e 27°, respectivamente. Para quem enfrenta terrenos difíceis, isso faz toda a diferença! Ela mede 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura (com espelhos), 1.897 mm de altura (considerando barras) e tem um entre-eixos de 3.180 mm. É um carro imponente que certamente se destaca nas ruas e trilhas!