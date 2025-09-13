Tracker RS para PcD tem desconto e é mais barato que Tiggo 7

A Chevrolet Tracker RS está mais em alta do que nunca, especialmente para as pessoas com deficiência. O modelo continua disponível na modalidade de vendas diretas, com validade até o dia 30 de setembro. Recentemente, o visual do Tracker passou por algumas mudanças, principalmente na parte da frente, se aproximando do design de outros sucessos da marca, como a Equinox e a Montana.

Essa versão esportiva, a RS 1.2 Turbo AT, traz uma isenção integral de IPI e ainda vem com um bônus de fábrica. O preço original está em R$ 191.540, mas para quem tem direito à isenção, o valor despenca para R$ 151.620. Isso representa uma economia de quase R$ 40 mil, que é bastante considerável. É importante ficar de olho em possíveis variações de preço dependendo da região, cor e opções escolhidas.

Em termos de vendas, o Tracker não foi o mais vendido do ano até agora. Segundo a Fenabrave, de janeiro a agosto de 2025, foram emplacadas 39.159 unidades. O líder do segmento continua sendo o Volkswagen T-Cross, na frente com 61.256 unidades, seguido pelo Hyundai Creta com 45.687.

Sob o capô, o Chevrolet Tracker RS mantém o motor 1.2 turbo flex de três cilindros, entregando até 141 cv de potência e 22,9 kgfm de torque. A transmissão automática de seis marchas garante um desempenho divertido, levando o carro de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Agora, precisamos conversar sobre consumo. O Tracker RS 2026 está um pouco mais beberrão: com etanol, ele faz em média 7,6 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. Já com gasolina, os números sobem para 11 km/l no urbano e 13,7 km/l nas rodovias. Se você já pegou uma estrada longa, sabe como o consumo pode fazer diferença no final da viagem.

Entre os pontos altos da versão está o teto solar panorâmico, que confere um toque de sofisticação tanto no interior quanto no visual externo do carro. O Tracker ainda mantém suas dimensões boas: são 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas, sempre espaçoso, oferece 393 litros de capacidade — ideal para aquela viagem no feriado.

Curiosamente, o Tracker RS 2026 vem equipado com rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo, além de seis airbags (frontais, laterais e de cortina). A central multimídia MyLink com tela sensível ao toque de 11″ é um charme à parte, com espelhamento sem fio compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para completar, o ar-condicionado digital e o painel de instrumentos digital de 8 polegadas trazem um ar moderno ao carro.

Agora, se você está pensando em adquirir oTracker RS, aqui estão os detalhes que você precisa saber:

Chevrolet Tracker RS para PcD em setembro de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos RS 1.2 Turbo AT R$ 191.540,00 R$ 151.620,00 R$ 39.920,00

Afinal, quem é apaixonado por carros não perde detalhes assim!