Motos mais vendidas até 12 de setembro de 2025 – Fipe Carros

Até 12 de setembro, a fama das motos brasileiras continua firme e forte. Dados da Fenabrave mostram que a Honda CG 160 é a campeã de vendas, com impressionantes 21.033 unidades emplacadas, uma alta de 11% em relação a agosto. Isso mostra que ela é, de fato, a rainha das duas rodas no país.

Logo atrás, temos a Honda Biz, que também não fica atrás, conquistando 10.741 unidades vendidas. Quem gosta de praticidade para o dia a dia adora essa moto, que é perfeita para as ruas agitadas das cidades. Na terceira posição, aparece a Honda Pop 110i, com 9.746 emplacamentos — um crescimento de 23% nas vendas, provando que a popularidade dela só aumenta. E para completar o top 4, a Honda NXR 160 Bros chegou a 8.431 unidades vendidas, com um avanço de 13%.

Agora vamos para o quinto lugar: a Sport 110i, que emplacou 4.778 motos. Essa é a primeira representante além da linha Honda no ranking, mostrando que a concorrência também está afiada. E para fechar o top 6, encontramos a Yamaha YBR 150, com 3.768 vendas, subindo 7% em relação ao mês anterior — prova de que a Yamaha também está fazendo um bom trabalho por aqui.

Na sétima posição, a Honda CB 300F garantiu 2.781 unidades, enquanto a Honda PCX 160 faturou o oitavo lugar com 2.317 motos vendidas. A Shineray XY 125 ficou em nono, com 2.087 unidades, e na décima posição, a Yamaha Fazer 250 também fez bonito, com 2.068 emplacamentos.

Quando a gente olha para esse ranking, é fácil perceber como as motos estão se tornando cada vez mais essenciais na vida cotidiana do brasileiro. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe bem que uma moto pode fazer milagres. E esses números só mostram que o amor por duas rodas está mais vivo do que nunca!