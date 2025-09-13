Carros mais vendidos até 12 de setembro de 2025 segundo Fipe

A Fiat Strada continua firme na liderança como o carro mais vendido do Brasil até 12 de setembro. Produzida em Betim (MG), a picape alcançou a impressionante marca de 5.906 unidades vendidas, deixando o Hyundai HB20, que por muito tempo ocupou o topo, em segundo lugar, com 5.058 emplacamentos. Os números são da Fenabrave, e mostram bem o gosto do brasileiro pelas picapes.

Depois da Strada e do HB20, temos o Volkswagen Polo em terceiro, com 4.563 vendas, seguido do Fiat Argo, que contabiliza 3.241 unidades. Agora, se você é fã de SUVs, o jogo muda de cenário. O Toyota Corolla Cross subiu como um dos favoritos, somando 3.191 veículos licenciados. O Hyundai Creta também está no páreo, vindo logo atrás com 2.784 vendas até aqui.

Falando em SUVs, o Volkswagen T-Cross conseguiu vender 2.624 unidades, mas já está sentindo a pressão do Volkswagen Tera, que está logo na cola com 2.600 emplacamentos. O Chevrolet Tracker se mantém no jogo, ocupando a quinta posição entre os SUVs, com 2.551 unidades vendidas. Isso mostra como o setor de SUVs está cada vez mais disputado!

Cruzando para os sedãs, o Chevrolet Onix Plus solidificou seu domínio, figurando como o sedã mais vendido do Brasil, com 2.133 emplacamentos, enquanto o Hyundai HB20S caiu para segundo lugar com 1.956 unidades vendidas.

E como não falar do Jeep Renegade? Ele está em uma briga acirrada com o Compass, com apenas 6 unidades separando eles no ranking. Enquanto isso, a Fiat Toro, já na linha 2026, também se destaca com 2.123 emplacamentos. E, claro, entre as picapes médias, a Toyota Hilux se mantém como a mais vendida, com 1.802 unidades licenciadas.

O Brasil adora carros, e essa briga pelo primeiro lugar só mostra como as montadoras estão se esforçando para conquistar o coração dos motoristas por aqui!