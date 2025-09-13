LDV Terron 9 recebe 5 estrelas no ANCAP como futura base da VW Amarok

O mercado de picapes está vivendo uma verdadeira revolução. A entrada de versões elétricas e híbridas está mudando o jogo, mas não podemos esquecer que os modelos a diesel ainda têm muito a oferecer. Um exemplo disso é o LDV Terron 9, que passou por testes rigorosos e agora se destaca com a nota máxima de cinco estrelas em segurança. E para quem ama a Volkswagen Amarok, boas notícias: o Terron 9 será a base para a nova geração da picape que tanto admiramos.

Esses testes aconteceram na Austrália e na Nova Zelândia, e foram conduzidos pelo ANCAP. O modelo que foi avaliado é o Terron 9 elétrico, que promete desembarcar na Europa em 2024. O mais interessante é que os resultados também são válidos para a versão diesel, que está prestes a ser lançada na Austrália, com vendas começando em julho de 2025.

Resultados de Segurança Impressionantes

Nos testes realizados, o Terron 9 garantiu 91% de proteção para adultos e 89% para crianças. Os melhores resultados apareceram em testes de colisões frontais, impactos laterais e na proteção dos ocupantes. Vale ressaltar que, apesar da boa proteção infantil, a ANCAP apontou a falta de ancoragem no assento central traseiro, algo que a maioria dos pais sempre observa com atenção.

Outra coisa que chama a atenção é o peso. Enquanto a versão elétrica pesa cerca de 2,9 toneladas — devido às baterias —, a versão diesel fica mais leve, com aproximadamente 2,5 toneladas. E adivinhe? Essa redução não afetou os resultados, que permaneceram positivos para ambas as variantes.

Tecnologia de Ponta

Além da sólida proteção estrutural, o Terron 9 brilha em termos de tecnologia de assistência. Ele conta com múltiplos airbags, frenagem autônoma de emergência — uma mão na roda em várias situações — alerta e correção de faixa, e suporte avançado de velocidade. Para quem já enfrentou manobras difíceis, sabe o quanto um sistema que evita atropelamentos em marcha à ré é fundamental, especialmente em áreas urbanas.

Esses resultados só reforçam a confiança da Volkswagen, que optou por usar o Terron 9 como base para a nova Amarok focada no mercado da América Latina. Estamos falando de uma picape que será fabricada na Argentina a partir de 2027, com cerca de 50% de peças nacionais e um design assinado pelo brasileiro José Carlos Pavone, que já é conhecido por projetos como o Nivus.

O Que Esperar da Nova Amarok

A nova Amarok promete ser maior do que a versão atual, atingindo 5,55 metros de comprimento. Além do robusto motor 3.0 V6 turbodiesel, há planos para a inclusão de uma versão híbrida, segundo confirmou o presidente da Volkswagen na Argentina. Isso leva a crer que os motoristas terão mais opções e eficiência na hora de rodar pelas estradas.

O mais interessante é que essa nova Amarok seguirão um caminho diferente em relação ao modelo vendido em outros mercados, que é produzido na África do Sul e compartilha base com a Ford Ranger. Para nós, amantes de picapes, isso significa uma Amarok que não só é mais segura, mas também moderna e adaptada à realidade da América Latina.

Enquanto isso, a expectativa cresce e a ansiedade aumenta para ver esse novo bicho na estrada!