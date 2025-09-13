Condutor identificado após acidente fatal em PG

Acidente na BR-376 resulta em morte de motorista em Ponta Grossa

Na madrugada deste sábado (13), um grave acidente ocorreu na BR-376, em Ponta Grossa, envolvendo um veículo Renault Sandero. O motorista, identificado como Cleverson Batista, de 39 anos, perdeu a vida após o carro sair da pista.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu nas proximidades do viaduto da Santa Paula, enquanto Cleverson seguia em direção ao Norte do Paraná. Testemunhas, incluindo uma passageira que estava com ele, relataram que o motorista aparentemente "apagou" antes de perder o controle do veículo. Após sair da pista, o carro atravessou o canteiro central e colidiu com o guard rail da alça de acesso à rodovia, que conecta a estrada à avenida Visconde de Taunay.

Imediatamente após o acidente, equipes da CCR PRVias, responsável pela administração do trecho, foram acionadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local. Ao chegarem, os socorristas encontraram Cleverson inconsciente e imediatamente iniciaram manobras de ressuscitação, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local.

A equipe da Polícia Científica foi chamada para realizar a remoção do corpo. As autoridades agora investigam as causas do incidente e o motivo pelo qual o motorista perdeu a consciência.

Até o momento, não há informações sobre o velório ou sepultamento de Cleverson Batista.