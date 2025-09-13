Previsão do tempo para domingo em Umuarama

Neste domingo, 14 de setembro, Umuarama terá um dia ensolarado, ideal para atividades ao ar livre. A temperatura máxima deve chegar a 33,4°C, enquanto a mínima ficará em torno de 19,7°C, mostrando uma variação significativa ao longo do dia.

A umidade relativa do ar estará baixa, em cerca de 37%, o que pode fazer com que a sensação de calor aumente, especialmente à tarde. A visibilidade será ótima, com cerca de 10 km, permitindo uma boa observação do céu. Além disso, não há previsão de chuvas ou formação de nuvens, o que torna o clima bastante estável.

Os ventos sopraram de forma moderada, não ultrapassando 25,2 km/h, o que não deverá causar desconforto. O índice UV estará em nível moderado, com valor de 1,9, portanto, é recomendável o uso de protetor solar para quem planeja ficar muito tempo exposto ao sol. O sol nasce às 6h31 e se põe às 18h27, garantindo um longo período de luz natural.

Na segunda-feira, 15 de setembro, a previsão é de um clima semelhante, mas com a presença de algumas nuvens, deixando o céu parcialmente nublado. A temperatura máxima deve ser de 31,5°C, e a mínima de 21,4°C. A umidade relativa do ar aumentará um pouco, chegando a 42%. Os ventos poderão ser um pouco mais fortes, chegando a 29,2 km/h, mantendo ainda uma sensação agradável.

Para quem deseja aproveitar o início da semana em Umuarama, as condições climáticas permanecem favoráveis, com temperaturas amenas e sem previsão de chuvas. A lua estará em fase minguante, o que pode proporcionar noites mais frescas e tranquilas.