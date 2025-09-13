Stellantis cancela Ram 1500 elétrica devido à baixa demanda

O mundo das picapes elétricas nos Estados Unidos não anda fácil. A Ram, que faz parte da Stellantis, decidiu cancelar o lançamento da sua nova Ram 1500 BEV. O motivo é simples: a demanda não está animando e o mercado de caminhões elétricos de grande porte enfrenta desafios. Essa escolha da Ram é um reflexo de uma onda maior na indústria automobilística americana, que anda segurando os investimentos em modelos totalmente elétricos.

Essa Ram 1500, que antes era conhecida como Ramcharger, tinha tudo para ser um sucesso: motor elétrico de 672 cv, torque de quase 60 kgfm, e uma bateria de 229 kWh que prometia até 800 km de autonomia. Era uma máquina poderosa, capaz de puxar até 3,4 toneladas, mas mesmo com essas specs bacanas, não rolou o interesse esperado do público.

E não é só isso: a Stellantis já havia adiado o lançamento da picape em duas ocasiões, com a estreia inicialmente prevista para o fim de 2024. A confirmação do cancelamento mostra que o cenário das picapes elétricas ainda está instável, apesar de veículos como a Ford F-150 Lightning e a Tesla Cybertruck tentando ganhar espaço nesse mercado.

Híbrida em Vista

Agora, a Ram vai focar em uma versão híbrida de longo alcance. Essa picape vai combinar motor a combustão e elétrico, e ganhou o nome de Ram 1500 REV. Essa máquina deve chegar somente em 2026, mas promete desempenho forte, autonomia elevada e capacidade de reboque que deve agradar aos motoristas das picapes tradicionais.

Mudanças Estratégicas

Tem mais: essa mudança acontece em um momento em que a Stellantis está passando por uma reestruturação nos Estados Unidos. O novo CEO, Antonio Filosa, está enxugando processos e revendo as diretrizes do ex-presidente, Carlos Tavares. O foco agora é ser mais conservador e buscar resultados lucrativos em um mercado de elétricos que não tem andado na velocidade que se esperava.

Os motoristas americanos de caminhonetes ainda têm um pé atrás em relação aos modelos elétricos, principalmente por questões de autonomia e reboque. Com a redução de incentivos federais para a compra de veículos elétricos, essa resistência só se intensifica. E assim, a indústria vem enfrentando uma adesão menor do que muitos esperavam.

Abordagem Gradual

Para a Stellantis, cancelar a Ram 1500 BEV reforça uma decisão mais cautelosa em relação à eletrificação. Enquanto outras marcas como a GM aceleram suas apostas, a Ram prefere um caminho mais gradual, mantendo motores tradicionais, como o famoso V8 HEMI, e se ajustando ao que os motoristas realmente querem.

O que fica claro é que a transição para picapes elétricas não será simples e a estrada ainda promete alguns desafios.