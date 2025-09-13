Haval H9 vende 600 unidades em apenas 7 horas

O mercado de SUVs de luxo no Brasil está agitado, e tudo isso por conta do lançamento do GWM Haval H9. Esse modelo é o primeiro SUV da marca a ter sete lugares e motor a diesel no país, e ele chega com toda a força, trazendo espaço, tecnologia e um preço que faz as pessoas prestarem atenção. E olha só: em apenas sete horas de pré-venda, as 600 unidades iniciais já tinham sumido!

A jogada da montadora foi começar com 100 carros a R$ 309 mil, mas a demanda foi tão alta que liberaram mais 500 unidades, todas vendidas no mesmo dia. Essa correria fez com que a promoção que oferecia R$ 10 mil de desconto terminasse mais cedo. Agora, o preço oficial do Haval H9 subiu para R$ 319 mil.

O sucesso nas vendas não é só empolgação; em poucas horas, a GWM conseguiu arrecadar R$ 185,4 milhões. A expectativa era que esses SUVs durassem um mês inteiro, mas a procura foi além do que qualquer um podia imaginar.

Falando um pouco mais sobre o que esse SUV tem a oferecer, o Haval H9 vem equipado com um motor 2.4 turbodiesel, que gera 184 cv e 48,9 kgfm de torque. O câmbio é automático de nove marchas, e a tração 4×4 traz modos de condução que variam de acordo com a necessidade. Isso é ideal para quem gosta de explorar estradas menos convencionais. A construção em chassi do tipo escada garante robustez e, junto com um bom isolamento acústico, reduz bem os ruídos, tornando a viagem mais agradável.

Agora, se você é da turma que valoriza o conforto, vai adorar saber que o interior do H9 oferece um nível de sofisticação bem bacana. Os bancos dianteiros possuem massagem, aquecimento e ventilação, além de ajustes elétricos. Já pensou em dirigir por horas com esse tipo de conforto? E não faltarão saídas de ar, tomadas e um teto solar panorâmico de série. O painel digital de 10,25” se integra à tela multimídia de 14,6”, que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Praticidade é tudo, não é mesmo?

A segurança também recebeu atenção especial. O modelo conta com seis airbags e um pacote ADAS 2+ que inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego. Além disso, o sistema de freio eletrônico dá respostas mais rápidas e precisas. Isso é uma mão na roda, especialmente em situações de trânsito pesado.

Por falar em espaço, o GWM Haval H9 possui 4,95 m de comprimento e um entre-eixos de 2,85 m, o que proporciona um interior amplo e confortável. O porta-malas tem capacidade de até 1.580 litros, permitindo que você leve tudo o que precisa em suas viagens. E pra completar o pacote, a montadora oferece uma garantia de dez anos para motor e transmissão, um diferencial que certamente chama atenção se você comparar com rivais como o Toyota SW4 e o Chevrolet Trailblazer, que são mais caros.

Esse lançamento abre um novo capítulo na categoria de SUVs de luxo e traz opções bem interessantes para os apaixonados por carros no Brasil. É sempre animador ver novidades no mercado, principalmente quando elas prometem tanto em conforto, segurança e tecnologia.