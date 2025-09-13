Jeep Commander Blackhawk tem desconto de R$ 26 mil para CNPJ

O Jeep Commander Blackhawk Hurricane 4×4, ano/modelo 2025/2026, está com uma promoção incrível. Ele vem na elegante cor Preto Carbon e, com algumas opções a mais, seu preço caiu de R$ 324.990,00 para apenas R$ 298.990,00. Essa oferta é válida exclusivamente para compras na modalidade de vendas diretas, que são voltadas para microempresas e produtores rurais que têm CNPJ e inscrição estadual ativos.

Um detalhe importante: essa oferta não é direcionada a pessoas físicas, pessoas com deficiência (PcD), taxistas ou empresas que não se enquadram como micro. E se você pensa em aproveitar, fique ligado! A promoção vai até o dia 30/09/2025. Para garantir esse desconto, o ideal é dar uma ligada na concessionária da sua confiança. Essa informação já foi confirmada pelo portal Fipe Carros, em parceria com a Jeep, e os preços podem variar dependendo do estado.

Falando em números, entre janeiro e agosto de 2025, foram emplacadas 9.600 unidades do Jeep Commander, segundo a Fenabrave. Esse desempenho colocou o modelo à frente do Citroën C3 Aircross, que vendeu 3.873 unidades, mas ficou atrás da Chevrolet Spin e da Toyota SW4, com 14.084 e 10.992 unidades, respectivamente. Isso mostra que o Commander tá bombando!

Do que se trata essa potência toda? O Commander Blackhawk é a única versão que vem com motor 2.0 turbo a gasolina de quatro cilindros, o famoso Hurricane. Esse motor entrega impressionantes 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, garantindo aquele desempenho que a gente adora. E se você gosta de arrancadas rápidas, vai amar saber que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos!

E não para por aí! A linha 2026 do modelo trouxe algumas novidades no design. A frente ganhou um novo para-choque e uma grade redesenhada, com um visual que segue a nova identidade da Jeep. Outro ponto legal é que o DRL agora está acima dos faróis, enquanto os faróis de neblina ficaram mais largos e mudaram de posição. Na versão Blackhawk, com seu estilo esportivo, você ainda encontra detalhes em preto brilhante, que dão aquele charme extra.

As medidas do Commander se mantêm as mesmas, são 4,77 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,70 m de altura e um entre-eixos de 2,79 m. Ele ainda oferece um porta-malas generoso, com 233 litros de espaço com todos os bancos em uso ou 661 litros se você rebater a terceira fileira.

E claro, quem está pensando em comprar pode conferir os preços na nova tabela de setembro de 2025. O Commander Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4, que estava a R$ 324.990,00, agora pode ser adquirido por apenas R$ 298.990,00, uma redução de R$ 26.000,00.

Essa é uma oportunidade e tanto para quem busca um SUV robusto e cheio de estilo!