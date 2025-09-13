Já ouviu falar das Pancs? Conheça 6 plantas que você nunca imaginaria que pode comer

Nem todo alimento tem cara de comida. As Pancs são exemplo disso, já que são extremamente nutritivas, mas nem sempre apetitosas ao olhar.

As Pancs, plantas alimentícias não convencionais, vêm ganhando destaque na culinária e na alimentação saudável por seu potencial nutritivo e pelo sabor diferenciado. Elas incluem espécies nativas ou pouco conhecidas que crescem espontaneamente em quintais, hortas e áreas urbanas.

Infelizmente, muitas vezes são subestimadas ou ignoradas. Além de oferecer nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e fibras, as Pancs contribuem para a biodiversidade e para a valorização de alimentos locais e sustentáveis.

Incorporar essas plantas ao cardápio ajuda a reduzir o desperdício, aproveitar recursos naturais e diversificar a dieta, tornando-a mais rica e equilibrada. Com preparo adequado, as Pancs podem ser consumidas em saladas, sopas, sucos, refogados e até sobremesas.

Conheça 6 Pancs para incluir no cardápio

As Pancs apresentam variedade de sabores, texturas e propriedades nutritivas, tornando-se excelentes alternativas para diversificar refeições e enriquecer a alimentação. Conhecer algumas espécies comuns e suas características ajuda a aproveitar seus benefícios de forma segura e saborosa.

Saiba mais: Banha, óleo ou azeite: qual fonte de gordura é a mais saudável?

Ora-pro-nóbis

A ora-pro-nóbis é rica em proteínas, fibras e vitaminas, sendo uma excelente opção para saladas, refogados e sopas. Suas folhas têm sabor suave e textura agradável, permitindo combinações com diversos pratos.

Além disso, ela cresce facilmente em quintais e hortas, exigindo poucos cuidados. Essa Panc contribui para aumentar a ingestão proteica, especialmente em dietas vegetarianas ou veganas. Seu cultivo fortalece a produção local e promove sustentabilidade na alimentação.

Taioba

A taioba possui folhas grandes e nutritivas, ricas em ferro, cálcio e vitaminas do complexo B. Ela é tradicionalmente utilizada em refogados, tortas e sopas, oferecendo sabor marcante e textura crocante. O consumo regular auxilia na prevenção de anemia e fortalece o sistema imunológico.

Beldroega

A beldroega é uma Panc rica em ômega-3, antioxidantes e vitaminas A e C, ideal para saladas e sucos verdes. Ela apresenta sabor levemente ácido e textura suculenta, tornando os pratos mais frescos e nutritivos.

Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e ajuda na regulação do colesterol. Cresce de forma espontânea em quintais e hortas, exigindo pouca manutenção. Incorporar beldroega ao cardápio contribui para diversificação alimentar e bem-estar geral.

Dente-de-leão

O dente-de-leão é conhecido por suas folhas amargas e flores comestíveis, ricas em ferro, cálcio e antioxidantes. Ele pode ser consumido em saladas, chás, sucos e refogados, proporcionando sabor característico e benefícios digestivos.

Seu consumo auxilia na desintoxicação do fígado e no controle da retenção de líquidos. Além disso, o dente-de-leão cresce facilmente e resiste a diferentes condições climáticas. Essa Panc agrega sabor e nutrientes de forma prática e acessível.

Caruru

O caruru apresenta folhas verdes escuras e sementes comestíveis, oferecendo ferro, cálcio e vitaminas essenciais. Ele é utilizado em sopas, refogados, tortas e arroz, agregando sabor e valor nutricional aos pratos.

Além disso, possui propriedades antioxidantes e auxilia na saúde óssea e cardiovascular. O cultivo é simples e adapta-se bem a hortas urbanas e rurais. Incorporar caruru ao cardápio contribui para refeições mais nutritivas e diversificadas.

Capuchinha

A capuchinha é uma Panc com flores coloridas e folhas comestíveis, rica em vitamina C e antioxidantes. Ela pode ser utilizada em saladas, sucos e como decoração comestível, oferecendo sabor picante e visual atrativo. Além disso, auxilia na prevenção de gripes e fortalece o sistema imunológico.

Veja mais: Água, proteína, vitaminas: saiba o que o excesso desses componentes faz no seu corpo

Como aproveitar as Pancs ao máximo?

Aproveitar as Pancs de forma adequada garante sabor, segurança e valor nutricional, sendo essencial conhecer algumas práticas simples. Seguir dicas práticas ajuda a incorporá-las de maneira eficiente no cardápio e maximizar seus benefícios. Confira cinco estratégias essenciais:

Lave bem as folhas e partes comestíveis antes do consumo, eliminando sujeiras, insetos e resíduos de agrotóxicos.

Introduza pequenas quantidades inicialmente, observando sabor e digestão, especialmente em pessoas com estômago sensível.

Combine diferentes Pancs em saladas, sucos e refogados para aumentar variedade nutricional e enriquecer o sabor das refeições.

Utilize técnicas de cozimento rápido, como refogados ou vapor, preservando nutrientes e textura das folhas.

Armazene adequadamente, em locais frescos ou geladeira, garantindo frescor, sabor e prolongando a durabilidade dos alimentos.

Seguindo essas orientações, as Pancs podem se tornar parte regular da alimentação, agregando sabor, nutrientes e sustentabilidade à rotina. Incorporar essas plantas alimentícias não convencionais promove diversidade, criatividade culinária e saúde, mostrando que é possível ter refeições sustentáveis.

Saiba mais: De onde tirar proteína sem ser de origem animal? Veja como melhorar sua dieta vegana!