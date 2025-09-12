VW apresenta o primeiro sistema híbrido pleno com T-Roc

A Volkswagen, conhecida por suas inovações no setor automotivo, tem investido em elétricos, mas não esquece dos híbridos. Com isso, o novo T-Roc vem pronto para mostrar que a marca também acredita nessa tecnologia. Em breve, ele terá duas versões: um híbrido leve e um híbrido pleno, embora ainda não tenham data de lançamento definida.

O interessante é que o motor híbrido do T-Roc não vem de origens chinesas. Na verdade, ele vai contar com a atual geração dos motores TSI, que prometem reduzir o consumo de combustível. Isso é especialmente relevante na Europa, onde a pressão para diminuir as emissões de poluentes é grande.

O T-Roc na Europa

Esse modelo tem se destacado como um dos principais da Volkswagen na Europa. O conceito do ID. Cross já sinaliza o futuro elétrico do T-Cross, mas o T-Roc se posiciona como um elo de ligação entre os veículos convencionais e os elétricos. Para quem já enfrentou uma estrada repleta de curvas, sabe como um motor responsivo e eficiente é essencial para manter a diversão ao volante.

Híbridos a bordo

O T-Roc será sempre oferecido com opções híbridas, eliminando as versões apenas a gasolina ou diesel. O propulsor 1.5 eTSI é equipado com diversas tecnologias, como desativação de cilindros e um turbocompressor moderno. Impressionante, não? Esse conjunto promete chegar primeiro aos VW brasileiros, com produção nacional prevista.

O modelo híbrido leve, o 1.5 eTSI, pode render entre 131 e 150 cv, com um torque de 25,5 kgfm. Já o híbrido pleno, que utiliza a mesma base, terá uma combinação interessante com uma transmissão automática de 7 marchas, um motor elétrico e até um compressor para o ar-condicionado. Para quem adora dirigir e deseja economia, esses detalhes são fundamentais.

Sistema Golf

A posição do motor elétrico entre o motor a combustão e a caixa de câmbio permite que o T-Roc rode em modo 100% elétrico em algumas situações. Isso é uma mão na roda para quem busca performance e eficiência. A bateria, localizada sob os bancos traseiros, não teve a capacidade divulgada ainda, mas já promete otimizar o desempenho do carro.

Essa junção de motor elétrico e a motorização a combustão se assemelha ao que já vimos no Golf GTE, que mesclava potência e economia. A bateria do GTE permitia rodar até 50 km em modo elétrico, mas exigia recarga externa. O T-Roc, por outro lado, gera e recupera sua própria energia.

Novidades para o Brasil

A importância do T-Roc aumentou consideravelmente quando Thomas Schäfer, CEO da VW, mencionou a demanda por híbridos na América do Sul. Embora não se fabrique o T-Roc na região atualmente, isso sinaliza um futuro promissor. Desde 2024, a Volkswagen já anunciou investimentos significativos no Brasil, incluindo tecnologias de eletrificação.

Há rumores de que o T-Cross e o Nivus possam ser substituídos pelo novo T-Roc, adaptados para o mercado brasileiro. E com a produção do motor 1.5 prevista para São Carlos (SP), a expectativa é que essa nova plataforma abra portas para mais inovações.

Dirigindo um T-Roc, você pode esperar uma mistura de conforto, economia e performance, um verdadeiro convite para quem aprecia a liberdade de estar ao volante. É bom ficar de olho nas novidades que vêm por aí!