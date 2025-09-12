Audi Q5 2026 inicia pré-venda com preço a partir de R$ 399.990

A nova geração do Audi Q5 e do Q5 Sportback finalmente chegou ao Brasil! Se você é fã de SUVs, com certeza vai querer conferir isso. As pré-vendas já estão rolando, e as primeiras unidades devem desembarcar nas concessionárias até o fim de setembro, com entregas previstas para outubro. E vamos falar de preços: a partir de R$ 399.990 para o Q5 e R$ 429.990 para o Sportback.

Agora, senta que lá vem a melhor parte: dirigir o Q5 é uma experiência que impressiona. O equilíbrio entre performance e conforto é notável. A suspensão bem ajustada, junto com a direção super precisa, traz uma sensação de segurança que todo motorista ama. Para quem busca um perfil mais esportivo, o Sportback se destaca sem abrir mão do espaço interno — perfeito para aqueles passeios de fim de semana com a família.

Design Sofisticado

O visual do Q5 mantém a elegância típica da Audi. A grade frontal é ampla e impactante, enquanto os faróis possuem luzes LED diurnas bem estilizadas. Na traseira, as lanternas interligadas e as saídas de escape duplas dão aquele toque especial. O Sportback, com seu caimento mais inclinado, exala esportividade. E não podemos esquecer das rodas de 20 polegadas que complementam o conjunto.

Falando em estilo, as opções de cores impressionam: tem Branco Arkona, Azul Navarra, Prata Florete e muito mais. No interior, a escolha é entre preto, bege ou marrom, com uma iluminação ambiente que oferece 30 cores diferentes, criando uma atmosfera moderna e acolhedora.

Dimensões e Espaço

As dimensões do Q5 são bem generosas: 4,71 m de comprimento, 2,15 m de largura e 1,65 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,82 m. O Sportback tem medidas similares, mas é um pouquinho mais baixo, com 1,64 m de altura. O porta-malas é um detalhe que conta — são 520 litros no Q5 e 515 litros no Sportback. Perfeito para quem ama sair de carro em viagens ou fazer aquela mudança de última hora!

Performance Atraente

Agora, vamos falar do coração desses SUVs. Ambos contam com um motor 2.0 TFSI turbo, capaz de entregar 272 cv e 40,8 kgfm de torque. O câmbio S-Tronic de sete marchas e dupla embreagem garante trocas rápidas e precisas. E, mesmo sem eletrificação por agora, a robustez e eficiência da Audi impressionam.

Equipamentos de Série de Primeiro Mundo

Eles não decepcionam quando o assunto é tecnologia e conforto. Ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos e suporte lombar, volante multifuncional em couro, Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9″ e a central MMI de 14,5″ estão entre os itens que fazem a diferença. E não podemos esquecer do sistema de som com 10 alto-falantes e assistentes de condução para garantir uma direção tranquila e segura.

Para quem ama tecnologia e conforto, esses SUVs são um verdadeiro convite à experimentação. E quem nunca passa por um congestionamento sabe como uma cabine bem equipada faz toda a diferença, não é mesmo?