Corolla Cross XRE tem desconto de R$ 14.620 para PcDs

O Toyota Corolla Cross XRE se destaca como uma escolha muito atraente para quem busca um SUV com custo-benefício interessante, principalmente para pessoas com deficiência. Essa versão intermediária é bem completa, oferecendo mais recursos do que a versão de entrada, a XR. Para quem está de olho em um carro zero, a campanha promocional de vendas diretas em setembro ainda dá chance aos consumidores PcD, com isenção total de IPI e bônus de fábrica.

Em uma notícia fresca, a Toyota começou a incluir o Corolla Cross no programa Toyota 10, que proporciona uma garantia ampliada para até 10 anos. É um benefício gratuito e pode ser renovado anualmente, o que traz bastante tranquilidade para quem compra um carro novo. Sempre bom lembrar que, na estrada, ter uma garantia longa é um alívio.

Falando do que está sob o capô, o Toyota Corolla Cross XRE mantém sua parte mecânica inalterada. Ele vem com um motor 2.0 aspirado, entregando até 175 cv de potência e 21,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol. O câmbio automático CVT é bem esperto, simulando até dez marchas. Ideal para quem roda em diferentes situações de trânsito — quem já ficou parado em um engarrafamento sabe como um câmbio fluido faz diferença.

O preço sugerido para a versão 2.0 XRE CVT é de R$ 191.190,00, mas para quem pode aproveitar a isenção de impostos, esse valor tem um belo desconto, caindo para R$ 176.570,00. São R$ 14.620,00 a menos na hora de fechar o negócio. Importante destacar que esses valores podem variar dependendo da região, cor escolhida e opcionais que você coloca no carro.

Os números falam por si: segundo a Fenabrave, o Corolla Cross foi o SUV mais vendido em agosto, com 7.737 unidades emplacadas. O Volkswagen T-Cross veio logo atrás, com apenas 35 carros a menos, e o Hyundai Creta ocupou a terceira posição. É uma competição acirrada, mas o Corolla está firme na liderança.

No quesito conforto e tecnologia, o Corolla Cross XRE não decepciona. Ele vem com ar-condicionado digital automático Dual Zone, um acabamento em prata elegante e dutos de ventilação traseiros. Para quem adora tecnologia, tem carregador de celular sem fio, coluna de direção com regulagem manual, e um computador de bordo com tela TFT de 12,3”. Você vai se sentir no futuro ao olhar para essa tela!

Além disso, conta com direção eletroassistida progressiva, faróis que se acendem sozinhos e um sistema de áudio multimídia Toyota Play 2.0, com uma tela HD de 10” e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Isso traz praticidade para quem usa o celular como GPS e quer uma experiência mais integrada.

Agora, se você está considerando adquirir um Corolla Cross XRE em setembro de 2025, veja a última tabela de preços disponível para as configurações. Essa é uma boa oportunidade para investir em conforto e tecnologia, e ainda garantir aquela economia no bolso sem abrir mão de qualidade.