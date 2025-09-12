Homem é acusado de decapitar gerente de motel em crime brutal

Um homem de 37 anos foi preso na manhã de quarta-feira, dia 10, em Dallas, nos Estados Unidos, após uma violenta briga que resultou na morte do gerente de um motel. Yordanis Cobos-Martinez, natural de Cuba, foi acusado de decapitar o gerente, identificado como Nagmallaiah, de 50 anos, e de chutar sua cabeça como se fosse uma bola de futebol.

A discussão começou enquanto Yordanis estava limpando um dos quartos do motel. Ele teria desobedecido o pedido do gerente para não usar uma máquina de lavar que estava quebrada, o que levou a uma intensa discussão. Câmaras de segurança do local mostram Yordanis saindo do quarto e atacando Nagmallaiah com um facão. O gerente conseguiu correr em direção ao escritório do motel, onde sua esposa e filho estavam presentes, mas não conseguiu escapar do ataque.

Familiares que estavam no local tentaram separar os dois, mas Yordanis continuou a agredir o gerente. Em um ato brutal, ele decapitou Nagmallaiah e chutou sua cabeça duas vezes no estacionamento, jogando-a em uma lixeira, segundo relatos da polícia.

As autoridades foram acionadas pelos familiares da vítima e, ao chegarem ao local, encontraram Yordanis segurando o facão e próximo ao local do crime. Ele foi então preso.

Yordanis Cobos-Martinez já era considerado procurado na Califórnia, onde enfrentava acusações relacionadas a sequestro de carro e cárcere privado. Ele havia sido libertado em janeiro após estar sob custódia das Operações de Repressão e Remoção do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega). Agora, ele está enfrentando acusações de homicídio capital e permanece detido sem direito a fiança.

A violência do crime chocou a comunidade local, e as circunstâncias que levaram ao ato brutal ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.