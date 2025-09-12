Audi Q5 2026 inicia pré-venda por R$ 399.990

Os novos SUVs Q5 e Q5 Sportback da Audi já estão na área! Confirmados no começo de setembro, esses bichinhos estão disponíveis para pré-venda nas concessionárias de todo o Brasil. A novidade é que ambos vêm com a nova geração do motor 2.0 turbo, agora soltando nada menos que 272 cv de potência. Pode acreditar, sem eletrificação por enquanto, mas com certeza eles têm muita energia para dar.

A partir de outubro, esses modelos começarão a ser faturados oficialmente. A Audi lançou uma promoção de pré-venda: o Q5 tradicional sai por R$ 399.990, enquanto a versão Sportback começa em R$ 429.990. Um convite tentador para quem aprecia um SUV de qualidade, não é mesmo?

Dimensões e Capacidade

Vamos aos detalhes! O Q5 tem 4,71 m de comprimento, 2,15 m de largura, e 1,65 m de altura, com um entre-eixos robusto de 2,82 m. Já o Sportback mantém quase as mesmas medidas, mas é um pouquinho mais baixo, com 1,64 m de altura. Para quem gosta de espaço, o porta-malas é bem generoso: 520 litros para o Q5 e 515 litros para o Sportback. E para completar, ambos têm um tanque de 65 litros, ideal para longas viagens.

Motorização Potente

Sobre a motorização, o Q5 e o Sportback rodam com um motor 2.0 turbo que entrega 40,8 kgfm de torque. Por enquanto, a Audi não anunciou versões eletrificadas, como os híbridos disponíveis na Europa. Mas nada como uma boa potência para aqueles que curtem acelerar e sentir a pista!

Conforto e Tecnologia

Ambos os modelos virão na configuração Advanced quattro, que é a cara da Audi. O painel digital Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9” e a central multimídia Audi MMI com 14,5” são itens de série. Para o conforto, temos ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos e apoio lombar, além de luzes ambiente com 30 cores. Para facilitar a vida, a tampa do porta-malas abre e fecha automaticamente — imagine isso em dias de compras!

Segurança em Primeiro Lugar

Segurança não fica de lado, e esses SUVs vêm equipados com sete airbags e uma porção de sistemas de assistência, como alerta de saída de faixa, assistente de estacionamento, frenagem autônoma de emergência e até um detector de atenção para o motorista. É conforto, tecnologia e segurança em um só pacote!

Opções de Cores

Quem curte personalização vai gostar das opções de cores externas. Tem Branco Arkona, Azul Navarra, Prata Florete, e até um Verde Distrito bem estiloso. No interior, as opções de revestimento incluem preto, bege e marrom, para deixar seu Q5 ou Sportback com a sua cara.

Então, se você está pensando em um novo SUV para as suas aventuras, os Q5 e Q5 Sportback podem ser exatamente o que você precisa. Quem não curte um carro que combina luxo, desempenho e segurança? É a receita perfeita para quem ama colocar o pé na estrada!