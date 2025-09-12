“Sabadou com Virgínia” recebe Amaury Jr., Supla e Isabelle

Neste sábado, 13 de setembro, às 22h15, o SBT apresenta uma nova edição do programa “Sabadou com Virgínia”, que traz uma mistura de humor, música e momentos emocionantes. A apresentadora Virgínia Fonseca promete uma noite divertida com diversas atrações e quadros especiais.

Um dos destaques do programa é o quadro “Sabadou Tem Que Beijar”. Nesta edição, a convidada será Cidinha, mãe do influenciador Lucas Guedez, que procura um novo amor durante o show.

A apresentadora também receberá três convidados de áreas diferentes. Amaury Jr., jornalista conhecido por suas entrevistas com celebridades, relembrará momentos marcantes de sua carreira. Supla, o cantor de rock, compartilhará sua trajetória musical e comentará sobre sua experiência morando nos Estados Unidos. Isabelle Nogueira, dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil, falará sobre sua conexão com a cultura amazonense e o famoso Festival Folclórico de Parintins.

Isabelle expressou sua admiração pelo Boi Garantido, destacando a rivalidade histórica com o Caprichoso. Ela comentou: “Vermelho é a minha cor. Sou do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins. Existem diferenças claras entre as torcidas: quem apoia o Caprichoso não usa vermelho, enquanto nós, do Garantido, não usamos azul. Após minha participação no Big Brother, a visibilidade do Festival no Amazonas aumentou, trazendo muitos turistas e investimentos. Recebi inclusive o título de embaixadora do festival, o que é uma grande honra.”

Amaury Jr. refletiu sobre suas experiências em entrevistas internacionais: “Sinto muito orgulho das minhas entrevistas ao redor do mundo. Passei por muitas situações inusitadas, pois o meu programa não tinha roteiro. Era tudo baseado em eventos e festas.”

Já Supla falou sobre sua vida e carreira: “Tive a oportunidade de participar de minisséries, tocar no Rock in Rio e atuar em filmes com os Trapalhões. Sempre amei o rock, e a música punk me influenciou muito. Queria viver nos Estados Unidos, o berço do punk rock, e lá realizei vários trabalhos. Não me arrependo de nenhuma escolha que fiz, pois a vida é só uma e precisamos aproveitar ao máximo.”

O “Sabadou com Virgínia” também trará o quadro “Se Beber Não Fale”, onde os convidados responderão a perguntas curiosas e, muitas vezes, surpreendentes. Para encerrar a noite de forma especial, haverá uma homenagem surpresa ao influenciador Lucas Guedez, que completa aniversário na segunda-feira, 15 de setembro.