Preços de setembro da Fipe para carros atualizados

O novo GWM Tank 300 2026 chegou ao Brasil e promete fazer barulho no mercado de SUVs. Lançado com um preço de R$ 339.000, esse híbrido plug-in vem equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina e outro elétrico, entregando impressionantes 393 cv de potência. Para quem curte um bom desempenho, o Tank 300 conta com uma transmissão automática de nove marchas e tração 4×4. Essa combinação é ideal para quem gosta de encarar terrenos mais desafiadores.

Estilo e Design

No quesito design, a GWM apostou em um visual clássico que chama a atenção. O Tank 300 tem formas retas, mas não se preocupe, alguns ângulos são arredondados para não parecer rígido demais. Os faróis redondos são um charme, e o estepe na tampa traseira adiciona aquele toque aventureiro. A própria GWM reconhece que o modelo foi inspirado em grandes clássicos, como o Mercedes-Benz Classe G e o Jeep Wrangler. Para quem adora um carro que se destaca, esse SUV é uma ótima escolha.

Preço do Seguro

Um levantamento feito em parceria com a Youse Seguros trouxe informações sobre o seguro do Tank 300 Hi4T. O valor inicia em R$ 5.628,83 na versão básica e pode chegar a R$ 10.337,10 no plano mais completo. Lembre-se que o preço do seguro pode variar dependendo do perfil do motorista e da região onde você mora — quem vive em cidades grandes sabe como isso pode fazer diferença.

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo Tank 300 Hi4T R$ 339.000 R$ 5.628,83 R$ 8.956,79 R$ 10.337,10

Revisões do GWM Tank 300

Uma novidade é que a GWM está oferecendo uma promoção para revisões programadas até 30/09/2025, válida em todo o Brasil. Os preços são para pagamento à vista e incluem peças nos serviços feitos em concessionárias autorizadas. Isso facilita a vida do proprietário, mas vale lembrar que, se você tem um carro blindado, as condições podem ser diferentes.

É fundamental manter o plano de manutenção em dia. Além de garantir a segurança e a durabilidade do seu SUV, você evita problemas que podem surgir de um carro mal cuidado. Se não fizer as revisões nos períodos recomendados, a sua garantia pode ser afetada.

Para o Tank 300, a primeira revisão precisa ser realizada em até 12 meses ou 12.000 km, o que ocorrer primeiro. E o mesmo se aplica às revisões seguintes, sempre respeitando o intervalo de 12 meses ou 12.000 km.

Aqui estão os valores das revisões:

Revisão 12.000 km – R$ 1.392,04 Revisão 24.000 km – R$ 1.500,04 Revisão 36.000 km – R$ 1.686,47 Revisão 48.000 km – R$ 2.335,11

Por isso, não esqueça de acompanhar o cronograma de revisões para ficar por dentro das manutenções e cuidar bem do seu carro!