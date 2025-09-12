Novo BMW X7 é flagrado próximo da produção

O Salão do Automóvel de Munique 2025 acabou, mas ainda tem muito a ser falado das novidades que rolaram por lá. Durante a viagem para a Baviera, um dos jornalistas da Motor1.com Italia, Lorenzo Curatti, acabou flagrando um protótipo da BMW que estava bem camuflado. Não é todo dia que temos uma oportunidade dessas, né?

Pelas formas robustas e imponentes, muitos já estão apostando que se trata da próxima geração do X7, o utilitário que já fez a alegria de muitos apaixonados por grandes SUVs. Pode ser também uma reestilização pesada, assim como aconteceu com o Série 1, que promete trazer mais tecnologia e estilo ao modelo, alinhando-se ao novo Série 7 que deve ser lançado em breve. Vamos ver o que esse X7 do futuro pode nos oferecer.

Dianteira no estilo BMW e proporções gigantescas

Quando Lorenzo deu uma olhada mais de perto, notou alguns detalhes que não passaram despercebidos. O design mantém os volumes típicos do X7, com um capô bem plano, um teto elevado e uma traseira reta. Sabe aquele aspecto imponente que faz você se sentir no controle de tudo? É exatamente isso que esse carro transmite.

Além disso, a traseira exibe uma grande porta, que pode ser dividida, e um conjunto de luzes que ainda não estavam finalizadas, junto com quatro saídas de escapamento que provavelmente precisam de um ajuste final. Na frente, temos aqueles faróis duplos que agora são a marca registrada dos modelos de luxo da BMW, tudo isso combinado com uma grade que até agora ainda está escondida, mas que já promete ser grandiosa.

Sob a pele ainda um mistério

A parte interna do X7 é um mistério. A BMW não divulgou nada sobre motores ou equipamentos, mas quem é fã da marca sabe que a eletrificação está em alta. É bem provável que tenhamos versões híbridas, além dos já clássicos motores a combustão, como os seis cilindros em linha, e talvez até um V8. Para quem gosta do ronco de um motor potente, as expectativas estão altas!

Quando ele chegará?

Agora, a pergunta que não quer calar: quando o novo X7 vai dar as caras? As especulações indicam que a apresentação oficial deve rolar entre 2026 e 2027, possivelmente em algum salão automotivo na Ásia ou nos EUA, onde o X7 é um verdadeiro sucesso de vendas. Enquanto isso, só nos resta aguardar e acompanhar de perto cada novidade!