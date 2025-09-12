Toyota apresenta o sedan elétrico bZ7, superior ao Corolla

A Toyota está de olho no mercado chinês de elétricos com seu novo sedã, o bZ7. Esse modelo, resultado da parceria com a GAC, chega com mais de 5 metros de comprimento, prometendo trazer uma combinação de tecnologia de ponta e integração total com o ecossistema inteligente da Xiaomi. Marca uma nova fase para a marca, que se prepara para lançá-lo ainda este ano.

O bZ7 também traz como destaque o sistema de propulsão DriveONE, desenvolvido pela Huawei. Imagine um motor, inversor e unidade de controle tudo em uma só peça, bem prático, não? A bateria de fosfato de ferro-lítio da CALB-Tech promete dar conta de um motor de 278 cv. E, apesar de não termos ainda detalhes sobre a autonomia, é bom saber que ele pode alcançar até 180 km/h.

Com um design fastback moderno, o bZ7 apresenta faróis em formato de C e portas sem moldura, muito estiloso! As rodas multirraiadas de 21 polegadas adicionam um toque esportivo enquanto a traseira ducktail dá aquele charme a mais. Um LiDAR no teto ainda ajuda a suportar os sistemas avançados de assistência ao motorista, o famoso ADAS. Para quem já pegou um trânsito pesado, sabe como isso pode ser um baita socorro.

No interior, o bZ7 não decepcionará. O volante de três raios e um painel trapezoidal dão um ar moderno. A tela central de controle com iluminação ambiente é o toque que a gente adora, e ainda tem carregamento sem fio. O cockpit HarmonyOS da Huawei permite a conexão de aplicativos e dispositivos pessoais, criando uma experiência realmente integrada entre carro, casa e gadgets.

E tem mais! A Toyota apresentou o “chassi digital inteligente”, que ajusta automaticamente a suspensão e os amortecedores conforme as condições da estrada. Quem não gostaria de mais conforto e segurança ao dirigir, certo?

O bZ7 faz parte de um plano maior da joint venture, que inclui o desenvolvimento de novas plataformas para veículos eletrificados. Enquanto uma delas vai focar em modelos mais compactos, a outra deverá abrigar carros maiores como o bZ7, além de híbridos plug-in e elétricos com extensor de alcance.

Para reforçar o lance da tecnologia local, a colaboração da Toyota com empresas como Huawei, Momenta e Xiaomi mostra o compromisso com a inovação. A ideia é não apenas lançar veículos elétricos competitivos, mas também fazer uso de inteligência artificial em todas as etapas, desde pesquisa até a fabricação. Uma verdadeira corrida para o futuro dos carros elétricos!