SBT considera novela “A.Mar” para substituir “As Filhas da Senhora Garcia”

A novela “As Filhas da Senhora Garcia” se aproxima de sua etapa final, programada para outubro, e isso já gera movimentação nos bastidores do SBT. A emissora está avaliando qual será a próxima produção a ocupar o espaço destinado às novelas mexicanas em seu horário nobre. Entre as opções, destaca-se “A.Mar”, um folhetim da Televisa que foi transmitido no México entre fevereiro e junho deste ano.

“A.Mar” é protagonizada por Eva Cedeño e David Zepeda, e apresenta características típicas das novelas mexicanas, que frequentemente atraem o público brasileiro. No entanto, até o momento, a escolha do SBT não foi finalizada, especialmente devido a questões relacionadas ao processo de dublagem da trama.

Outra produção que está sendo considerada pela emissora é “A História de Joana”, um remake de “Joana, a Virgem”, que foi veiculada originalmente pela Record em 2002.

A nova novela “A.Mar” centra-se na vida de Estrella Contreras, interpretada por Eva Cedeño. Ela é uma mãe solteira que enfrenta desafios para criar sua filha, Azul. Após a morte do pai da criança, Estrella retorna para sua cidade natal, onde encontra Fabián Bravo, um pescador viúvo vivido por David Zepeda, que está lutando na justiça pela custódia de sua própria filha.

Apesar de ter tido uma audiência moderada no México, o SBT vê em “A.Mar” uma história estruturada e que pode se conectar com o público fiel às novelas mexicanas que a emissora já apresenta.

Desde sua estreia em julho, “As Filhas da Senhora Garcia” tem registrado uma média de 4 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados do Kantar Ibope Media. Este índice representa uma leve melhora em relação à novela anterior, “A Caverna Encantada”.

O folhetim também conseguiu conquistar resultados notáveis para o SBT. Em algumas ocasiões, quando a novela bíblica “Paulo, o Apóstolo”, exibida pela Record no mesmo horário, não agradou ao público, o SBT alcançou a vice-liderança, atingindo picos de 6 pontos.

Por exemplo, no dia 10 de setembro, “As Filhas da Senhora Garcia” superou a concorrência e se transformou na novela mais assistida fora da Globo, um feito raro para o horário noturno do SBT nos últimos anos. A expectativa agora gira em torno da nova produção que irá suceder a atual trama.