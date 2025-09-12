GWM Haval H9 é lançado no Brasil com garantia de 10 anos

O GWM Haval H9 é a mais nova opção no mercado brasileiro e promete conquistar o coração dos amantes de SUVs. Ele chega com uma única versão, chamada Exclusive TD480, equipada com um motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e impressionantes 48,9 kgfm de torque. A transmissão é automática de nove marchas. O preço de lançamento está em R$ 309 mil, subindo para R$ 319 mil após o dia 20 de setembro.

Esse SUV não é só mais um no mercado. A GWM garante que ele passou por seis milhões de quilômetros de testes em condições diversas ao redor do mundo. Isso não é pouca coisa, não! Com tração 4×4, bloqueio de diferenciais e sete modos de condução, ele promete dar conta de qualquer desafio—seja uma estrada de terra, um dia chuvoso ou uma pista asfaltada.

Uma das características que mais chama a atenção é a função Tank Turn, que diminui o raio de giro em até 1,5 metro. Isso pode ser um verdadeiro salva-vidas para manobras em espaços apertados. E para aqueles que já enfrentaram motoristas distraídos, a visão panorâmica de 540° com chassi transparente vai ajudar a evitar batidas.

Dimensões e Espaço

As medidas do H9 mostram que ele não é pequeno: com 4,95 m de comprimento, 1,97 m de largura e 1,93 m de altura, é um SUV que impõe respeito. O entre-eixos de 2,85 m é o maior da categoria, proporcionando um espaço interno bem confortável. O porta-malas acomoda apenas 88 litros com os sete assentos em uso, mas essa capacidade sobe para 791 litros com a terceira fileira rebatida, e até 1.580 litros com os dois bancos traseiros abaixados. Para comparação: é espaço suficiente para malas de toda a família em uma viagem longa.

No desempenho, ele vai de 0 a 100 km/h em 13 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km/h. Em termos de economia, o consumo fica em 9,1 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada—números que podem agradar em uma viagem longa.

Equipamentos e Conforto

No quesito equipamentos, a lista é recheada: ele vem com suspensão dianteira independente, faróis Full LED, rodas de 19", teto solar panorâmico e até um sistema de som de 640 W. No interior, os bancos da frente têm funções de massagem, aquecimento e ventilação, e o painel digital de 10,25” combina com uma tela multimídia de 14,6” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ah, e o carregador sem fio de 50W facilita a vida dos motoristas que usam bastante o celular.

Em termos de segurança, o H9 se destaca muito. Com seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma, você e sua família estarão bem protegidos. A GWM também oferece uma garantia impressionante de 10 anos, que é um dos melhores pacotes do segmento.

Avaliando o Design

O design do Haval H9 não deixa a desejar. Ele tem uma frente imponente, com uma grade grande e faróis bem posicionados, o que dá um ar robusto. Já na traseira, assemelha-se a um Land Rover Defender, uma escolha ousada que pode atrair diversos olhares nas ruas. Um detalhe interessante é que o porta-malas se abre lateralmente, uma solução que pode ser prática ou complicada, dependendo de onde você estaciona.

Ao entrar na cabine, é possível notar a atenção nos acabamentos, com couro legítimo e materiais macios que transmitem conforto. Os bancos da segunda fileira são confortáveis, mas o acesso à terceira fileira pode ser um pouco mais complicado. Para compensar, todos têm saídas de ar-condicionado e um teto solar que deixa tudo mais leve.

Conclusão e Impressões Finais

Durante os testes em estradas de chão, a suspensão se mostrou de alta qualidade, absorvendo melhor as irregularidades do que muitos SUVs conhecidos. Com um bom curso de amortecedores, ele proporciona uma experiência de condução suave, muito próxima ao que encontramos em veículos de categorias superiores.

Falando sobre performance, o motor turbodiesel responde rapidamente, fazendo jus à proposta do modelo. Além disso, com sistema de tração 4×4 e bloqueio de diferencial, ele oferece a versatilidade que muitos motoristas buscam.

O Haval H9 é uma chegada empolgante ao mercado, uma opção que vale a pena considerar. Mesmo estando na faixa de preço dos mais tradicionais, ele traz uma proposta competitiva que pode assimilar bem os desafios do dia a dia. É para ficar de olho e, claro, dar uma volta para sentir como ele se comporta na estrada!