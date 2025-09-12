Belo estreia em novelas com Marcos Palmeira em Três Graças

A partir do dia 20 de outubro, a TV Globo estreia sua nova novela das nove, “Três Graças”, que promete trazer uma rica mistura de drama social, romances complicados e personagens marcantes. A trama se passa na fictícia comunidade da Chacrinha, localizada em São Paulo, e foi escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Um dos principais atrativos da novela é a parceria entre Marcos Palmeira e o cantor Belo, que interpretarão grandes amigos enquanto enfrentam histórias de perdas, luta pela sobrevivência e buscas por justiça.

Marcos Palmeira dá vida ao personagem Joaquim, um homem introspectivo e frequentemente mal-humorado. Joaquim é responsável por um ferro-velho que foi fechado devido a irregularidades. Ele é pai da protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, e avô de Joélly, interpretada por Alana Cabral. O passado de Joaquim é repleto de dificuldades, incluindo um romance complicado com Lígia, papel de Dira Paes, que resultou no nascimento de sua filha.

Em uma declaração, Palmeira comentou sobre seu personagem: "Joaquim é um homem fechado e mal-humorado, com questões de vida muito complexas. Ele gosta da solidão e tem dificuldade para se relacionar com as pessoas".

Por sua vez, Belo faz sua estreia em novelas como Misael, um trabalhador simples cuja vida muda drasticamente após a morte da esposa em um esquema criminoso de falsificação de medicamentos, chefiado pelo vilão Ferette, interpretado por Murilo Benício. Misael, que fica viúvo e perdido, busca abrigo na casa de Joaquim, o que iniciará uma forte amizade entre os personagens.

Belo, conhecido por sua carreira no pagode, está expandindo sua presença na atuação. Antes de “Três Graças”, ele participou da série Arcanjo Renegado, mas esta será sua primeira experiência em novela. Sua inclusão no elenco faz parte da estratégia da Globo de misturar artistas renomados da dramaturgia com personalidades de outras áreas, ampliando assim o apelo da produção.

Marcos Palmeira, que recentemente teve um papel de destaque em Pantanal (2022), agora está de volta às novelas de horário nobre. Murilo Benício, que interpretará o antagonista Ferette, também retorna à faixa da novela das nove com um papel que promete ser impactante.

Com a estreia marcada para outubro, “Três Graças” vai suceder a novela clássica “Vale Tudo” no principal horário de exibição da emissora. A nova trama se propõe a abordar temas sociais e conflitos familiares de forma a manter a tradição das novelas do horário nobre, que frequentemente exploram dilemas humanos em histórias cativantes.

Informações Importantes: